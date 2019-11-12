00後偶像正面形象相繼崩壞　19歲范丞丞疑室內違法吸煙

繼內地男子組合TFBOYS成員王源早前被影到於室內吸煙引起軒然大波之後，近日內地媒體又影到另一男團組合NINE PERCENT成員之一的范丞丞，在上海的餐廳內疑似吸煙，使他的正能量形象極速崩壞，在網上引起極大討論。

王源吸煙一事引起軒然大波。（微博圖片）

現年19歲的范丞丞自出道以來形象非常正面健康，在許多粉絲的心中他就是新時代的正能量少年，沒想到近日爆出他疑似食煙的畫面，令他正能量偶像人設崩壞。據內地媒體指出，近日范丞丞在上海某餐廳裡與工作人員聚餐，飯後他疑似默默地點燃了一支煙，作出了吸煙的動作，看似熟練的樣子令人不禁覺得應該不是第一次。

范丞丞疑似在室內吸煙。（星聞追蹤微博圖片）

事實上，范丞丞疑似吸煙一事有不少粉絲認為不是甚麼大事，因為他已經是一位19歲的成年人了。但他最大的錯誤就是於室內吸煙，違反了上海的禁煙條例，其實上海在2017年已經實施了《上海市公共場所控制吸煙條例》，禁止於室内公共場所、室内工作場所、公共交通工具内吸煙，所以范丞丞同王源一樣做了一個錯誤的示範，因而引起網友謾罵，在微博留言說道：「公共場合抽煙太不應該了」﹑「室內抽煙就是違法」…...對他該行為極為不滿。

但另一邊就有粉絲為范丞丞發聲，認為該照片影得太模糊，難以肯定他就是在吸煙，對他判罪實在言之過早，認為是有人存心要抹黑范丞丞而已。目前范丞丞未對該事作出任何公開說明，到底真相如何只有他先知喇！