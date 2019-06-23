陳偉霆戴耳環超好睇擊敗小鮮肉　反觀鹿晗范丞丞女人味濃

現年33歲的「的士陳」陳偉霆（William）在內地紅到發紫就人人皆知，出眾外表、精湛舞技加上型到跌渣的演技俘獲一眾女粉絲，屢屢在男神排行榜中都位居高位。最近更估佢唔到就連戴個耳環都引起網友爆動，上了微博熱搜幾乎大家都有讚冇彈，更被封為「最適合戴耳環的男明星」，打敗了內地唔少戴耳環的小鮮肉，就好似鹿晗、范丞丞等，Man到爆的Chok樣睇到女網友心臟噴血。

陳偉霆又上微博熱搜了。（陳偉霆微博圖片）

身高182CM 的William一向有如人肉衣架，所以他非常受各大品牌喜愛。就在近日受某品牌邀請，因為配合服裝關係他就選擇了戴上耳環去作配襯。從照片中看，邊微笑邊戴上耳環的他的確型仔，而且邊戴的時候更不忘擺Chok樣，就是這一個戴耳環的動作已經令大家瘋狂，陷入William的懷抱中。

幾乎所有網友都對他這個動作着迷到不得了，毫無抵抗力地被他深深誘惑，大家紛紛留言：「一切都很完美」、「惹人遐想」、「我暈了」、「高貴迷人的小王子」……認為他戴起耳環的模樣特別Man有壞男生感覺，並唔係娘娘腔似的，正好印證了一句「男人不壞女人不愛」，William就正好天生散發這種感覺。

陳偉霆因為這一個動作而迷倒不少女粉絲。（JOKER-X119微博圖片）

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事實上圈中亦有唔少戴耳環的男明星，不過在網友心中他們幾乎比唔上William，皆因他們身上總是散發出娘娘腔的味道。就好似人氣男星鹿晗，他都算是男明星中戴耳環好睇的其中一人，習慣戴韓系耳環的他給人一種貴氣公子感覺但唔Man，不過這一點可能同他自身的氣質有關，皆因鹿晗膚色比較白皙而且身材瘦削，偏向花美男的類型。

鹿晗同范丞丞戴耳環總是散發出強烈的柔氣。（視覺中國）

除此之外，范冰冰的弟弟范丞丞亦是走韓風之人，服裝打扮都是跟足韓流，戴上耳環的他雖然不突兀但總是給人一種不戴更好的感覺，皆因大家總覺得他戴完之後充滿妖氣，其實這一點或許同他的化妝有關吧，因為他總是化得太濃。另外，還有黃子韜戴上耳環妖氣極重，而張藝興本身就屬於「奶油系」男生，一戴上耳環娘娘腔味濃厚太過唯美。其實耳環只是一個點綴，全因在William身上有得天獨厚的強大男性荷爾蒙，帥上加帥先令他成為戴耳環屬好睇嘅領軍人物。

張藝興﹑黃子韜都唔夠William好睇。（微博圖片﹑視覺中國）

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