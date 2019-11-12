鹿晗女友關曉彤現身機場心情大靚　被問「這誰啊」面色即變！

內地人氣男星鹿晗於17年10月認愛小7歲女星關曉彤之後，雖然戀情不被外界看好，更遭到很多粉絲反對，但兩人依舊愛得義無反顧，非常甜蜜。日前更有網友曬出在日本偶遇鹿晗與關曉彤約會的照片，鹿晗身穿灰色衛衣與穿窿牛仔褲，旁邊的關曉彤則梳起丸子頭，披著一件深灰色外套，感情非常穩定。

有網友曬出日前偶遇鹿晗與關曉彤在日本拍拖的照片。（微博@娛星探）

近日，關曉彤以一身黑色裝扮現身機場，沒有戴帽同口罩，沿路有不少群眾跟拍，她也一路笑臉相迎，大方與粉絲交流，期間還笑說「別騙我」，看來心情不錯。

關曉彤一身黑色裝扮現身，表現親民。（視頻截圖）

這時，有人在旁邊大聲地問到：「這誰啊，她是誰啊？」原本很開心的關曉彤聽到這番言語後，面色即變，笑容盡失，調轉一個方向行之餘，眼睛還向斜上方反了一個白眼，表情嚴肅冷漠。而網上還有另一個版本指關曉彤是叫大家「別拍我」，有網友稱別人都不認識，還叫不要拍，直言關曉彤很尷尬。

關曉彤被問「這誰啊」即刻變臉。（視頻截圖）

事後，很多網友都表示這條短片被惡意剪接，「原視頻是和粉絲開玩笑說別騙我，而且路人語氣特別不好的問你誰啊，換成正常人，對著你咔咔一頓拍還問你誰啊你會什麼反應？關曉彤挺好一（個）女孩，為什麼非得這樣黑她，營銷號都沒良心的嗎？」不少網友也認為關曉彤的反應可以理解：「這樣說誰都會生氣啊」等。

關曉彤生於北京演藝世家，亦是童星出身，有很多前輩的支持同資源，因此又被稱作「關格格」。（微博@關曉彤）