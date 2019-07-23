鹿晗關曉彤相戀滿兩周年即爆分手　男方疑想好聚好散

內地人氣小鮮肉鹿晗自2017年10月認愛女星關曉彤之後，二人感情狀況一向穩定，更不時在微博有互動晒恩愛添。沒想到再過多三個月就滿兩年的他們，近日頻頻傳出分手消息，盛傳雙方的團隊已經準備舖墊分手前的通稿，意外引起網絡極大熱議，登上熱搜有超過9百萬人討論。

鹿晗分手消息有超過9百萬人討論。（微博圖片）

雖然網絡上的爆料無指名道姓，不過言語間的形容已經好清楚：「兩個字的少年臉和長腿格格（就是你們想的那對），雙方的團隊正在鋪墊分手前的通稿。」好明顯就是鹿晗同關曉彤，皆因男方有小臉之稱曾被封為「最強少年臉」，而女方則是滿族人，原姓瓜爾佳氏，假如在清代則是一名格格。

據爆料貼文指出，鹿晗的團隊會著重關曉彤的個性太似男生為重點，認為二人已經有一點似兄弟，亦有年齡之差，在想法上是有差異。而關曉彤團隊疑似會比較激進將來個大反擊，不過男方只想大家好聚好散，目前團隊正在溝通中。

有指他們分手前團隊會進行溝通，取得共識先。（微博圖片）

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當分手消息一出即愈傳愈熱，內地媒體就向鹿晗一方求證，獲肯定地表示只是傳聞一則：「沒有此事，0809上海堡壘（鹿晗新作的電影名稱）」令不少人覺得是為電影而宣傳爆分手消息而已。其實有不少網友已經慢慢接受他們，亦不想偶像不開心，所以不希望他們分手幸好只是傳聞而已。