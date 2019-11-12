《花邊教主》新版編劇Joshua Safran預告　非白人主演LGBT元素增

美國校園劇集《花邊教主》（Gossip Girl）於2007年首播，拍攝6季之後，在2012年完結。相隔7年後，劇集宣布重拍，由Fake Empire和Alloy Entertainment聯合華納兄弟電視公司（Warner Bros. Television）和哥倫比亞廣播公司（CBS）電視工作室製作，每集時長1小時，共10集。

日前據外媒報道，新版《花邊教主》的製作人兼編劇Joshua Safran透露了一些劇集的相關消息：「今次的劇集非白人主演，而且會增加很多LGBT元素，很大程度上呈現了如今的世界百態，財富與特權從何而來，以及你要如何處理它們等，我不能說這是一個轉折，但所有的轉折都與之相關。」

新版《花邊教主》的製作人兼編劇Joshua Safran。（IMDb）

雖然今次一眾主創或將大換血，不過目前可以肯定的是，Kristen Bell會繼續為《Gossip Girl」》聲演，就是劇迷熟悉的那句「Good Morning Upper East Siders，Gossip Girl Here」，故事依然圍繞Constance Billard School展開。同時Safran還透露：「我對在Twitter同Instagram擁有100萬粉絲的高中生也很有興趣，那是什麼樣？這在第一套中是無可能有的情節，我只是覺得（新版）有太多東西值得看。」

Kristen Bell會繼續為「Gossip Girl」聲演。（Instagram@kristenanniebell）

舊版《花邊教主》陪劇迷走過6季，Queen B（Leighton Meester飾）同Queen S（Blake Lively飾）在大家心目中已經成為經典，Nate（Chace Crawford飾）、Chuck（Ed Westwick飾）、Dan（Penn Badgley飾）等也個性鮮明，相信很多觀眾都期待他們回歸，執行製作人Josh Schwartz之前曾經講過，「《花邊教主》的大門為每一位打開，我們當然也很樂意同舊版的演員合作。如果他們覺得已經參演了6季，應該繼續向前，我們給予尊重；如果他們想再次拍攝，我們也無任歡迎。」

Queen B同Queen S圈粉無數。（Instagram@gossipgirll）

對於角色方面的抉擇，大部分網友似乎都不太認同，「故意這樣子也沒必要吧」、「上東區怎麼可能那麼多深膚色人種呢，太不合理了」、「感覺已從矯枉過正發展到歧視白人了」等。

很多劇迷大愛Leighton Meester與Ed Westwick的感情線。（Instagram@gossipgirll）