【東張西望】着約束衣體驗安老院生活　主持崩潰狂喊：好冇希望

人人都想「老有所養」，但因工作不能每天持續不斷24小時護理等原因，唯有將家中老人安排住安老院舍。一些安老院舍為了方便照顧老人和所謂的「安全」，往往要求長者需穿約束衣，從而限制他們的動作和自由。日前，《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）就親身體驗安老院生活，期間更情緒崩潰爆喊！

主持貓仔親自體驗安老院生活！（電視截圖）

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節目安排貓仔到安老院嘗試穿上約束衣並蒙住雙眼坐在高背椅上，模擬一個視物不清的長者被人綁住的情況。貓仔被推到睡房後，時間短短過了兩分鐘，她經已顯得惶恐不安。之後，她被安排餵食糊仔，吃又只不過三口，她已經忍不住流淚，眼見貓仔情緒失控，實驗只進行了8分半就宣布暫停！

喊得好淒涼呀！（電視截圖）

一除眼罩，貓仔便流住淚講道：「好辛苦呀！我覺得⋯⋯好冇希望。因為真係唔知要等幾耐，食飯又冇得自己吞完先再第二啖，我唔想自己老咗就係咁樣囉⋯⋯我連抹眼淚都抹唔到。」被鬆挷後，貓仔更稱：「我終於明白啲老人家住老人院，成日都話要返屋企，因為真係好辛苦，我幻想連廁所都去唔到⋯⋯真係⋯⋯佢哋仲話要包尿片，我未體驗已經咁⋯⋯」

貓仔雖然係喊包，但今次好抵喊！（電視截圖）

貓仔接受《香港01》訪問時講道：「在親身體驗被約束的短短分鐘，身體當然會不舒適，但以老人家的身份代入去想像，簡直要以心痛形容。體驗被餵食期間，護理員耐心地餵食，但當下剛食飽的自己不想食，但還是要被繼續餵食⋯⋯食得太慢，護理員也許就沒有足夠時間餵下一個。而食物不小心流到下巴，被綁的手也不能幫手擦臉，需等護理員代勞。當下真的覺得自己好沒用、好廢⋯⋯回想到院長那句『老人家最怕自己老了沒有用，怕被人嫌棄，連自己都嫌棄自己』。」

貓仔以心痛形容自己的感受。（電視截圖）

另外，她亦稱：「昨晚，我看到有人在討論區裡，只有幾個留言都在批評我的淚點過低，卻對長者尊嚴及安老問題隻字不提，難免感到失望。因為很擔心我們的拍攝無法引起大家的共鳴。雖然我都明白現在香港好亂、大家的心情也很難過。特別是這半年，大家都很苦。但仍好希望大家可以多點留意到這群沒法為自己發聲的老人家和這些每天都在發生的社會問題。」

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