【東張西望】穿小背心訪問阿叔被𥄫心口　阮嘉敏尷尬：佢有望吓我

《東張西望》主持阮嘉敏（Mandy）日前去到屯門公園採訪大媽歌舞團與阿伯大跳貼身辣舞的情況，身穿黃色小背心的她在訪問一名知音常客陳生時，就被對方狂𥄫住心口，令不少觀眾嘩然！

靚女主持Mandy又出動！（youtube截圖）

阿陳生...真係好明顯喎！（youtube截圖）

近年屯門公園遭大媽攻陷，網上更流傳不少身穿緊身衣的女子於公園內大跳辣舞，圍觀的人士除了會會付20元至100元不等的打賞外，更有阿伯上前貼身共舞，該行為除了嚴重影響區內人士使用公園設施，更惹來賣弄色情，影響市容之嫌！

公園內老伯反白眼兼伸脷，狀甚享受。（youtube截圖）

訪問1分鐘 陳生𥄫足4次

當Mandy訪問知音常客陳生時，陳生就直認自己亦會派利是：「開心咪派下囉，唔開心咪唔派。（你每日派幾錢利是？）冇一定，可能2、3百又唔定，派4、5百又唔定。（其實點解你會派利是畀佢哋呢？）習慣咗，派咗好多年喇喺度。（有咩驅使你會畀錢佢哋？）因為識得耐囉，同埋有交情囉，我哋落去好多時都有啤酒飲。佢見到我嚟，俾啤酒我飲，我咪畀返封利是佢囉！」訪問過程大慨1分鐘左右，陳生在鏡頭前𥄫足4次，不少網民都留言：「阿陳生...你𥄫夠人地個心口未呀？」和「好耐冇後生女坐咁埋？」等等。

點擊下圖回顧阮嘉敏當時採訪陳生的情況：

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Mandy解釋穿背心有因 臨時決定到屯門採訪

對此，Mandy接受《香港01》時就表示：「當時訪問陳生嘅時候，因為都做緊嘢所以就冇太大嘅留意，我見到佢有望吓我嘅。之後我啲朋友send返條片俾我睇嘅時候，就會覺得……會有啲尷尬。因為其實估唔止我喇，所有嘅女性都唔希望發生呢啲事情。」Mandy又解釋自己當日的打扮本身是採訪生日會：「因為工作上臨時有啲調動，所以就去咗屯門公園做採訪。《東張西望》好多時都要做外景，好多時工作都好難避免呢啲事情，唯有自己再做好啲，可能衣着方面做多啲準備，帶定外套或者多套衫去換，自己盡量保護返自己。」

Mandy的確好吸引！（IG圖片/@mandyyuen）

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