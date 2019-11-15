張雨綺Deep V造型搶鏡卻面部僵硬　直播驚現高低鼻孔被指整容

內地女星張雨綺憑着周星馳的電影《長江7號》而走紅，更因為在電影《美人魚》中的性感演出搶盡風頭。昨日（14日）她以一身Deep V長裙出席活動，憑着傲人身材成為全場焦點，但因為面部僵硬不自然，被質疑整容，掀起網民熱烈討論。今日（15日）張雨綺在微博Post了一張素顏自拍照，疑似回應整容傳聞。

張雨綺憑着周星馳的電影《長江7號》而走紅。（視覺中國）

現年33歲的張雨綺，雖然已為人母，但依然保養得宜。昨日（14日）她就以一身深紅色低胸拖尾長裙亮相紅地氈，盡顯完美身材，不少網友紛紛留言大讚：「身材臉蛋都絕美」、「胸型也太漂亮了吧」。不過亦有人指出張雨綺面部僵硬，尤其鼻子很不自然，質疑她整容。

張雨綺昨日（14日）以一身Deep V長裙出席活動，憑着傲人身材成為全場焦點。（視覺中國）

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其實張雨綺初出道時，就因為五官、神情與韓國女星宋慧喬相似，被譽為中國版宋慧喬，甚至因而惹上了整容的嫌疑。張雨綺過往曾多次捲入整容疑雲，她曾在直播中自爆做過兩次「超聲刀」，令臉部變得更細更緊緻，不過效果一般。早前她在小紅書上載了一段影片，分享護膚心得，但片中所見，張雨綺左右兩邊面不對稱，鼻樑看起來有點歪，鼻孔不但一大一小，還一高一低，雙眼眼距與過往相比似乎也更寬了一些，引來網友猜測她整容。

張雨綺在初出道時被譽為中國版宋慧喬。（視覺中國）

張雨綺早前在小紅書分享護膚心得，但片中所見她左右兩邊面不對稱，鼻樑看起來有點歪，鼻孔不但一大一小，還一高一低，引來網友猜測她整容。（小紅書@張雨綺）

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今日（15日）張雨綺在微博Post出一張素顏照，並寫道：「關掉濾鏡」，疑似回應整容傳聞，力證自己依然是純天然美女，只是因為美顏濾鏡令五官變形。相中的她一手托腮，將長髮放一邊，露出標準臉型，皮膚細膩緊緻，膚色匀稱，不少粉絲亦留言支持：「關掉濾鏡一樣美」、「素顏也是美的」、「比化了妝好看」。

張雨綺今日（15日）在微博Post出一張素顏照，並寫道：「關掉濾鏡」，疑似回應整容傳聞。（微博@張雨綺）

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