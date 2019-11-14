于正爆一手捧紅的女星忘恩負義　楊冪趙麗穎最大嫌疑？

內地金牌製作人于正成功捧紅多位藝人，不少人都因為出演他監製的劇集而紅遍兩岸三地，包括楊冪、趙麗穎、吳謹言等。一向敢言的他更不時在微博指名道姓批評演員團隊，亦會反擊粉絲惡評，更不時公開為旗下藝人護航。不過日前于正在內地節目《僅三天可見》中，就自爆曾被自己一手捧紅的女星無情嘲笑，令他大感受傷。

吳謹言去年因為演出《延禧攻略》而爆紅。（劇照）

于正曾揚言「我是中國最好的編劇」，外界很多人都認為他大言不慚，而他在影視圈的所作所為也備受爭議，但他多年來確實捧紅了不少大明星，好似曾演出《宮》的楊冪、馮紹峰、佟麗婭，曾演出《陸貞傳奇》的趙麗穎、陳曉，曾演出《宮鎖珠簾》、《美人無淚》等的袁姍姍，去年播出的《延禧攻略》更令吳謹言、秦嵐等知名度大增。不過在這些藝人爆紅之後，幾乎沒有再與于正合作，最近于正在節目《僅三天可見》中，就談及自己與藝人的關係，更透露了對旗下藝人的看法。

于正在節目《僅三天可見》中談及自己與藝人的關係。（影片截圖）

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于正在節目中表示自己將藝人、合作夥伴、家人都視為自己的親人：「我對整個娛樂圈的藝人，劃分為別人家的人和我家的人，我是以一個父親的心態來看每個藝人的，所以我對他們的寬容度會超過別的同事，同時也希望在他們身上承載着一些他們對我的愛和尊敬。」于正坦言自己盡量避免找自己幫過的演員幫忙宣傳，但就自爆曾被兩位捧紅過的女星深深傷害過，其中一次是于正請對方幫手宣傳，但被對方婉轉拒絕了；另一次是自己一手捧紅的女演員，竟然在微信群嘲笑于正，被別人截圖發給于正，從此兩人交惡，直至今年對方才發微信給他道歉，令他釋懷。

于正自爆曾被自己捧紅的女星無情嘲笑，令他大感受傷。（影片截圖）

于正話對自己好大傷害。（影片截圖）

節目播出後，網友紛紛猜測于正口中所講的是誰，曾在《美人心計》中出演雪鳶的楊冪、曾在《宫鎖沉香》飾演琉璃的趙麗穎、曾在《宮鎖心玉》中出演素言的佟麗婭成為被懷疑對象，認為以上三人正是因為在于正監製的劇集中飾演配角慢慢紅起來。不過很快就有粉絲為偶像澄清，楊冪與趙麗穎都曾為于正的節目《演技派》拍片宣傳，而佟麗婭是憑《北京愛情故事》走紅，並不是靠于正才紅的，亦有不少網民認為于正又是在炒作，不過于正就回應：「不說名字的理由很簡單，不想把傷害擴大，而且事後想想，誰沒在背後嘲笑過別人，尤其在別人落魄的時候，正因為這樣，我才喜歡雪中送炭多於錦上添花，反而截圖發給我的人更可惡對吧？」對網友的指責作出反擊！

楊冪成為嫌疑人之一。（微博@嘉行楊冪工作室）

趙麗穎都被懷疑。（微博@趙麗穎）