【解決師】溫家偉嘆在TVB十年拍劇機會少：下下都做啲細角色

TVB台慶劇《解決師》演員陣容強勁，除了主角之外，當中有不少配角都表現亮眼。在劇中飾演二世祖Ben少的「大隻仔」溫家偉，雖然在上個月底宣布與TVB正式滿約，結束十年賓主關係，但依然有不少觀眾留意到他的演出。溫家偉離巢後簽約新加坡經理人公司，一連拍攝了幾套當地的劇集，更在劇中擔正做男主角，收入比以前大大增加！

溫家偉在劇集《解決師》中飾演二世祖Ben少，同楊柳青有不少對手戲。（IG@awansauce）

離開效力十年的公司，溫家偉在接受《香港01》訪問時坦言有不捨，但因為雙方未能達成共識，所以最後下定決心離開：「始終都傾唔成，其實我喺TVB呢十年係冇底薪嘅，我係靠做節目、做主持呢啲先至可以捱得過，所以有啲時間真係唔穩陣，如果你有底薪冇工開都好啲，但起碼你會有錢交租、食飯，但好多時我真係唔知我得唔得。同公司傾到錢嘅問題真係傾唔成，但我同自己講唔可以算數，繼續同佢哋簽，同佢哋合作。我嚟緊都33歲，我都要有一份Stable（穩定）嘅工作，我見唔到將來有咩變化，所以都係決定行唔同嘅路。」

溫家偉上月底在IG貼出一張與TVBuddy和大明猩「銅像」的合照，正式宣布離開TVB。（IG@awansauce）

溫家偉在TVB十年來Keep住主持飲食節目，但在過往參與的劇集中戲份都不多，不過他始終希望做一位演員：「當然做主持我都好開心，有大隻仔呢個名我都好幸福，但我入TVB都係想拍多啲劇，下下都做啲細角色，好難可以進步。呢十年冇一個角色特別出色，但都要多謝監製畀機會我，如果話計有Storyline、愛情線，咁多年嚟只有一套，就係《衝線》。」

溫家偉回顧過往十年未能有一個特別出色的角色，《衝線》算是他戲份較多的一次。（電視截圖）

溫家偉與羅天宇都是香港先生出身。（IG@awansauce）

2017年溫家偉獲邀到新加坡拍攝一套校園劇《Faculty》，在劇中擔任第二男主角，這也成為一個轉折點：「打開咗另外一個市場，呢套劇之後都有新加坡嘅公司搵我繼續拍劇，不過當時都冇諗住即刻過去，想睇定啲。但用英文拍劇係兩回事，做少好多功課。我用廣東話拍劇係一件好辛苦嘅事，因為我唔係好識睇中文，收到劇本之後我需要一個人讀出嚟畀我，之後我手寫晒所有拼音再記，記完再拍劇，但好多時係『飛紙仔』，搞到我壓力好大，要即刻打畀經理人。」

溫家偉簽約新加坡經理人公司，拍攝了劇集《Last Madame》，更打破收視紀錄。（IG@awansauce）

離巢後溫家偉由香港搬到新加坡發展，並與當地經理人公司簽約，拍攝了英語劇集《Last Madame》，更打破收視紀錄，收入亦大大增加：「收入一定係多咗，數字唔係咁方便講出嚟。（有冇6位數？）咁有嘅，不過做男主角一定發揮機會多好多，好唔一樣。」除了拍劇之外，溫家偉亦有開設YouTube頻道，分享自己飲飲食食的影片，希望抓緊每個機會，發展得更好！

溫家偉坦言到新加坡發展後收入增加不少。（IG@awansauce）

點擊下圖睇溫家偉更多型格相：