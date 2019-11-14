【解決師】馮盈盈浴室濕身激咀張頴康大幅刪減：我絕對理解同尊重

TVB台慶劇《解決師》除了講述黑幫鬥爭的劇情引人入勝之外，劇中的感情線也相當吸引。在昨晚（13日）播出的一集中，飾演上司與下屬的張頴康同馮盈盈終於發展成情侶關係，兩人更有一場於浴室濕身激咀的戲份。不過在早前釋出的預告中，張頴康除輕咬馮盈盈耳仔外，又將其白色襯衫脫下，雙手更伸入對方的小背心內，相當大膽，但到劇集正式播出時，竟然大幅刪減！

Ace（馮盈盈飾）義無反顧的愛成功打動Man Sir（張頴康飾），兩人在浴室內情不自禁咀嘴！（電視截圖）

劇情講述Man Sir（張頴康飾）成功除去Madam Ma（張文慈飾）後買醉，Ace（馮盈盈飾）義無反顧的愛成功打動Man Sir，兩人在浴室內情不自禁咀嘴，其後更發生關係。其實今次是馮盈盈首次拍攝激情戲，她曾透露「激情場面係由浴室、走到入淋浴間開花灑濕身、再出返房、然後再上埋張床，淨係呢幾個層次嘅轉換已經係新嘗試。」不過在昨晚正式播出時，原本長達半分鐘以上的浴室情慾戲竟然Cut剩短短10秒！

在早前釋出的預告中，這場激情戲中有一幕是張頴康輕咬馮盈盈耳仔，但到劇集正式播出時，卻被刪減。（TVB USA YouTube影片截圖）

原本長達半分鐘以上的浴室情慾戲最後Cut剩短短10秒，不過只穿着白恤衫的馮盈盈，一雙白滑長腿一樣吸睛！（電視截圖）

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馮盈盈在拍攝前亦有事先向男友報備：「拎到劇本都有畀佢睇，嗰日佢仲親自車我去拍，我諗佢都開始理解；我都感謝佢體諒，播出嘅時候我會喺隔離輔導、陪住佢睇。」不過想不到最後戲份大刪減，對於這場激情戲被Cut，馮盈盈在回覆《香港01》時就表示：「其實劇集出街畫面都係由公司安排，我絕對理解同尊重佢地任何決定。之後劇情會白熱化，越近結局越精彩，我同張頴康都會有感情糾結，希望大家可以期待之後劇情發展。」大家要密切留意！