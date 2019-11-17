【多圖】宅男女神李蔓瑩IG秘密照一小時即下架　Renee認衝動！

《為何深夜總是餓》的女主持之一李蔓瑩（Renee）一直深受網民喜愛，節目受歡迎之餘，連帶她的IG都多了不少粉絲。昨晚（15/11）她在IG上更新了一張照片，朦朧之中不難看到她的身影，貼出之後更惹來粉絲暴動，但在不足一小時之後，照片就迅即下架消失。唔通係因為張相太性感？

李蔓瑩（Renee）呢張相已經下架了。（IG@reneebobo）

李蔓瑩（Renee）接受《香港01》訪問時說：「張相唔係俾IG刪㗎，其實係我Delete咋。因為玩分化嘅滋事分子留言令到我啲Fans嗌交，所以我一下子衝動就Del咗。大家都愛香港，我真係唔想見到咁。嗌交嘅原因，可能係因為個Caption掛。」該篇帖文寫着：「霧起雨落的心情，你明我我明你的，還得繼續保持信念，黎明破曉晨曦曙光旭日。Keep blessing Keep fighting #老土嘢唔多講 #良心在人性在 #齊上齊落啊喂」

Renee被封為宅男女神的原因，相信大家都好清楚。（IG@reneebobo）

至於這張圖片中的她是不是全裸，她就極力澄清：「我有着衫㗎！嗰件係露背嘅背心，掛頸有吊帶嗰種，乜都睇唔到㗎。拜託拜託，大家真係諗多咗啦，我點會咁大膽影呢啲，張相入面絕對唔係Naked（裸體）！我睇過其他藝人影嘅IG相，係靚嘅，但我睇到好驚，哈哈。講真，我真係咁大膽就出寫真啦。」話說回來，其實Renee未出過寫真，唔知佢會唔會考慮吓呢？