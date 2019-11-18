X你的世界末日S2劇評：再次逃亡　學會與我們一樣糟透的世界和解

2017年秋天，《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）在Netflix上架，憑藉叛逆少女與變態少年反抗世界的設定，以及它「又喪又甜」的獨特氣質，讓《X你的世界末日 》在當時成功收穫大批粉絲。時隔兩年，《X你的世界末日》第二季正式歸來，上架當日8集劇情全部放送，給粉絲們送來了「豪華版」秋冬大禮。比起第一季一片叫好之聲，《X你的世界末日》第二季稍顯平緩的劇情，讓不少觀眾對它產生了質疑。

對於粉絲來說，《X你的世界末日》第二季最大的驚喜，莫過於男主角James的回歸。第一季結尾，為了保護女主Alyssa， James被警察開槍擊倒在地，所有人都以為他死了（《X你的世界末日》第一季劇照）

時間會改變，但生活還是一樣糟糕

對於粉絲來說，《X你的世界末日》第二季最大的驚喜，莫過於男主角James的回歸。第一季結尾，為了保護女主Alyssa， James被警察開槍擊倒在地，所有人都以為他死了。然而，第二季告訴我們他只是重傷住院，性命無礙。住院的James過得還是很慘，先是槍傷影響了下半身的功能，後是被Alyssa的媽媽逼住寫分手信。

+ 5 + 4 + 3

好不容易緩和了親子關係，父親卻因為打保齡球太激動忽然心臟病去世。前腳還在緬懷父親，後腳就收到了威脅子彈，想要去提醒Alyssa，到了才發現對方已經有了新男友。女主Alyssa過得也不怎麼樣，被James寫信分手，繼父拋棄母親後， Alyssa與母親投奔了姨媽，做起了自己以前不喜歡的服務員。衝動之下準備和新男友結婚，婚禮前一天卻遇到了「白月光」James…終於在婚禮當日， Alyssa認清真心選擇逃婚，又和James踏上了「逃亡路」。

然而，事實證明如今的他們早不是當初不顧一切的少男少女，有了牽絆的Alyssa 「逃亡」到一半還是回家了。如果到此為止，看起來故事向着少男少女錯失初戀，相忘於江湖的愛情悲劇一路跑偏。而轉折點，在於新角色Bonnie的出現。

+ 9 + 8 + 7

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Bonnie是個「工具人」

Bonnie是第一季被James殺死的變態教授的「戀人」。這樣的身份，讓她成為了推進第二季劇情走向的重要「工具人」。Bonnie要「復仇」，於是她調查 Alyssa 和 James，寄出了威脅子彈。也是因為威脅子彈， James才與Alyssa重逢。Bonnie要「復仇」，於是她前往 Alyssa 工作的咖啡店，引來了本來準備離開的 James 。她既是第一季故事裡的隱藏人物，也是第二季故事裡的全新角色。她的出現，將本來要開始新生活的Alyssa和James拉回到痛苦的回憶裡。也將兩季的故事，緊密地連接在了一起。

而在這之外，Bonnie的身上是第一季中Alyssa與James的縮影。同樣受到原生家庭的影響，Alyssa的尖銳來自於幼年父親的拋棄，James的反社會來源於親眼目睹母親自殺後的心理創傷，而Bonnie對「做錯事必須接受懲罰」的執念，也是對母親的潛意識模仿。 James失手殺死變態教授，與Bonnie失手殺死旅店老闆何其相似。好在，Alyssa與James能夠相互陪伴，而Bonnie最後也被這兩個「過來人」救了下來。

我們和世界一樣糟透了

故事的結尾，Alyssa和James重新在一起了，既沒有擁抱未來，也不再對抗世界。有人說，這樣的結局太過平淡。但其實這樣的結局才更合理。

第一季結尾，James說「我剛滿十八歲，我明白了人對彼此的意義。」18歲之前，他們覺得錯的是全世界，於是出逃、反抗，結局是失手殺人，兩敗俱傷。18歲之後，他們正式進入了成人的世界，經歷了掙扎，他們開始和世界和解。

按圖重溫《X你的世界末日》第一季精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

Alyssa ，不再強求世界非黑即白，她明白在粉刷一新的牆粉下還有複雜的人生；James ，不再自詡自己以殺人為樂，失手殺死變態教授和父親的去世，讓他了解了生命的重量。我們都曾向世界凶狠地豎起中指，但世界對我們的回復往往只有「呵呵」二字。這個世界糟透了，但最終我們會認清一個事實——人間不值得，又能到哪兒去？

故事的結尾，Alyssa和James重新在一起了，既沒有擁抱未來，也不再對抗世界。有人說，這樣的結局太過平淡。但其實這樣的結局才更合理（《X你的世界末日》第二季劇照）

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