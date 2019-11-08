《X你的世界末日》第二季奪IMDb9.1高分：安穩找個伴為何像做錯事

Netflix《X你的世界末日（The End of the F***ing World）》，大多被第一集迷倒的觀眾，跪求別要第二季，別要破壞掉那完美的收結。好劇集不怕追看，就怕它太快完結，似棉花糖在口中溶掉，甜膩膩的失落感。 但是，當第二季於本月初在Netflix上架，大家還是抱着「既期待又怕愛傷害」的矛盾心情，乖乖把第二季追看完畢。

《X你的世界末日》第2季－青春的後續 任性到世界盡頭 然後呢？

《X你的世界末日（The End of The F***ing World）》是一對少男少女成為亡命之徒的故事，男生James（Alex Lawther飾）因為媽媽離世，小時候把手放進炸鍋，便自覺從今以後對一切都沒有感覺；女生Alyssa （Jessica Barden飾）面對後父天天騷擾，母親又視而不見，便決心要找尋生父。James想要殺一個人，而剛剛好在這時遇上想要逃離的Alyssa。兩人一起出走，把所有不美好拋諸腦後，卻不知這一走便是走到世界盡頭。

第一季只有8集，每集20分鐘，一個晚上也可輕鬆「煲」完。劇集評分極高，每集的IMDb分數都達8分以上。是一段兩小無猜的愛情故事，有血腥畫面、有人性黑暗面、亦有公路與老爺車，有人看到的是道德批判，也有人看到一段「純愛」歷險。第一季隨着一記槍聲與James一句：「在我18歲生日這天，我總算明白她對於我來說是甚麼。」，畫面轉黑，由是結束。

+ 3 + 2

（內含劇透）

以上是第一季撮要，不少觀眾擔心，第二季要如何承接下去呢？第二季一樣保持明快的節奏，一連接8集，每集20分鐘，可喜是雖然槍聲後的故事沒有結束，但加入新角色Bonnie－一位追殺Alyssa與James的少女，緊張程度還是十足。不少外媒認為第二季是硬把故事拉長，延續第一季那義無反顧的青春，可筆者卻認為，第二季是那義無反顧的後續，劇中也似是隨時間成長，轟轟烈烈過後，總要善後的。就如，Alyssa會披上嫁衣，也會上班，幻想從前的殺人事件從沒發生；Bonnie從小受母親折磨，母親覺得化妝影響學業，便命她把整枝唇膏吃掉，間接令她愛上變態教授，甚至為了他而殺人；James中槍以後，他的故事會否就此完結呢？

任性到世界盡頭，做盡我們不敢做的事，可是既是活着，也總有「然後」的。而James與Alyssa的「然後」，雖沒有第一季的轟烈，但也沒有教人失望，結局IMDb分數達9.1分之高，甚至比第一季的8.8還高。

「人不可能是答案，他們只會製造更多問題。」（《The End of The F***ing World》劇照）

安穩地找個伴 還是愉快地浪蕩？

James與Alyssa的生活一團糟，哪管他們有沒有出走。在第一季，有一句是這樣的：「人不可能是答案，他們只會製造更多問題。」

直到第二季，他們找到答案了嗎？James在傷中康復，到處找尋離開小鎮的Alyssa；而Alyssa則找到個性率直的陽光男孩，甚至披上嫁衣。可是，最後James找到Alyssa，她不能解決他的憂愁；Alyssa從小沒有家庭溫暖，男孩即使答應給她安穩又幸福的生活，Alyssa卻也始終選擇逃婚，說：「有時即使在做對的事，感覺還是很錯。」

因為，就似回應第一季，沒有人可以是你生命疑難的答案，不管歲數是18還是28，你需要的不是一個安穩的伴侶，而是一個想法一致、怎都留在你身邊，伴你浪蕩的人。