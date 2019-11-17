【解決師．劇透】王浩信終發現終極悲劇　張曦雯之死真係另有內情

上回提要，Jovy（唐詩詠飾）、頌如（陳敏之飾）為救O Sir（王浩信飾），不惜犧牲碼頭股權與奕鋒（彭皓鋒飾）交易，O Sir被救出時再受S（陳志健飾）襲擊……黑白兩道夾擊太子（李天翔飾），慶幸小鳳（黃嘉樂飾）不離不棄。

太子發現被Man Sir（張頴康飾）出賣，頹然。Man Sir拘捕太子計劃失敗，憤怒下愈見野心。Ace（馮盈盈飾）發現Man Sir與奕鋒合作，卻被他說服，盲目支持他走上成魔之路。另一邊廂，O Sir計劃與John（詹秉熙飾）聯手對付S。滔天面臨經濟危機，頌如為工作奔波，TY（唐文龍飾）對頌如悉心照料，雙方萌生好感。

兩人互生情愫。(劇照)

O Sir用加密訊息相約Jovy，卻被S發現二人行蹤。原來O Sir借助Jovy作掩飾，實質與John聯手鏟除S……有公司主動接洽滔天，並提出優厚合作條件，其後頌如發現幕後老闆是TY，認為他背着恩人另起爐灶，TY百口莫辯。奕鋒欲離間O Sir、John師徒感情，揭開當年Chloe（張曦雯飾）之死真相，O Sir痛心疾首。奕鋒同時派殺手伏撃二人，並施放毒氣，O Sir、John性命危在旦夕，而解藥只有一份……

本來係戰友，可惜！（螢幕截圖）

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