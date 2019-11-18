林志玲15歲書店遇恩人發掘入行　30年後婚禮方重逢：你終於嫁得出

全民女神、台灣第一名模林志玲17日在台南出嫁，這次賓客名單中包含不少她的前輩與恩人。大部分的人僅知道林志玲是在凱渥當模特兒時成名，不知道她早在15歲就出道拍廣告，而當年發現她的伯樂就是台灣資深戲劇男星林健寰。

林志玲不經不覺已入行30年▼

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林健寰當年是在一家書店發現林志玲的，立即驚為天人，因此將她引薦入行。之後兩人各有各的生活、各有各的忙碌，直到今次婚禮上居然已經30年沒碰頭。然而林志玲見到林健寰第一句話就是「恩人」，讓林健寰淚崩。

跟志玲姐姐的淵源，是從她15歲開始。事隔30年，互相忙碌不曾再見面，她的婚禮，我也是邀請名單中，志玲見我說了第一句讓我超感動的話，「我的恩人」，還跟她的夫婿介紹我和她的緣分。她一直記得我，害我超想哭的，而我居然跟她說：「你終於嫁出去了。」 林健寰

當年發掘林志玲的「恩人」林健寰（視覺中國）

「林哥哥見我就說好久不見，一別三十年啊⋯⋯林爸爸也對我說，謝謝你，沒有你就沒有我們家的志玲，」我回：「我只是引進門，是志玲自己很努力很認真，肯吃苦，又善良，有愛心積極做公益今天是她自己成就她自己。」

林爸爸回：「千里馬也需伯樂啊！感恩他們一家人都是如此和善有教養。」

他說，志玲是善良又美麗的新娘，良平是最帥的新郎，他自己則是沾光。

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