林志玲結婚與言承旭緣盡　情感專家撰文指一個原因致相愛沒結果

林志玲與AKIRA的婚禮日前風光結束，而內地網友不忘再次關注與女方情纏13年的言承旭，近日就有情感專撰文分析，為何林志玲結婚新郎不是言承旭。

我覺得言承旭和林志玲沒有在一起，是因為他的「迴避型依戀人格」。 許川——內地情感心理專家

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內地情感心理專家許川17日在微博發文分析指，言承旭從小在家庭裏沒有得到愛，「因為得不到情感的回應，他就把自己封閉起來保護自己。」等到長大後在談戀愛時，「在感情裡他的表現會是：非常想要靠近另一半，但當彼此太過靠近時，他又會覺得害怕，會自動的和她疏遠，迴避和她的情感。」

從言承旭在一次內地節目中的分享，可以看出在單身家庭長大如何影響其戀愛觀的端倪：

因此「從他和林志玲的感情中能看出來。言承旭和林志玲彼此喜歡，兩個人事業發展的都還可以，按理說本來可以很好的在一起，但他們卻分手了。」、「而分手並不是因為彼此犯了什麼錯，當問到分手原因時，連言承旭自己都不知道答案是什麼。」

許川判斷言承旭這種情況就是「迴避型依戀人格」:「想靠近、怕靠近，來來回回，對方始終感覺走不到他心裡，逐漸會對這一段感情失望」，「在沒有修復好原生家庭帶來的依戀模式和相處模式之前，他沒有力氣愛別人。而當時的林志玲還不成熟，也不懂得帶他走出來。所以他們彼此相愛，又無法相愛。」

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