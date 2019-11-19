【開心速遞】威龍售貨員Annie澳門閃婚　外公係江湖猛人崩牙駒

在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演威龍百貨公司女裝部售貨員Annie的楊嘉欣（Cherry），日前與圈外男友Dickson在澳門秘密結婚。其好姊妹鍾晴、李君妍、楊家寶、郭千瑜等都有去澳門出席婚禮。不過婚禮中的焦點卻落在人稱「崩牙駒」澳門黑幫大佬尹國駒的身上，令不少賓客感到驚訝為何這位江湖猛人會現身婚禮，原來「崩牙駒」是Cherry的外公。

日前Cherry在Instagram上載婚禮當晚的照片，身穿紅色晚裝裙的Cherry深上戴著多隻金扼和金豬，婚宴亦大排筵席，非常豪華。其偶像林峯和吳卓羲都有拍片祝賀一對新人，令Cherry驚喜萬分，並留言寫道：「Thx daddy for the BIGGGGG surprise #是我終極偶像的祝福 #也多謝他 #搞得我又笑又喊 #好幸福啊」。另外，Cherry外公崩牙駒就穿上袋口有襟花的酒紅色西裝，更在場跟不同賓客拍照，難掩嫁孫的喜悅。

其實Cherry是崩牙駒外孫女的消息，在娛樂圈是半公開的秘密。Cherry在Instagram都曾經上載過跟公公崩牙駒的合照，包括去年6月陪公公出席活動，跟前美國職業拳手Floyd Mayweather的合照及前年為公共慶祝生日的合照，當時已經有網民發現Cherry公公就是崩牙駒。

雖然Cherry經常上載跟不同藝人的合照，連無綫高層樂易玲都親切地搭着Cherry膊頭拍照，不過她並沒有靠爸爸及公公的人際關係而入行，並靠自己成功考入第28期藝員訓練班，再由低做起，就算入行三年都是飾演沒有名字的角色仍然肯捱。她在《開心速遞》飾演過6個不同的角色，直至第303集往後，就一直飾演售貨員Annie的角色。

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Cherry接受《香港01》訪問時，問到婚後會否繼續留在TVB，Cherry直言：「公司俾機會我，我一定會做嘅，我仲有合約在身。Annie呢個角色都做得幾開心。」再問到完約後會否續約，她笑言有排都未完，屆時再考慮。至於婚禮細節，Cherry透露擺了十圍，只是普通跟家人和朋友食餐飯。