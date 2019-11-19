李榮浩15分鐘寫完《李白》遭質疑　網友唔相信：吹水唔抹嘴

內地創作型歌手李榮浩6年前以《模特》專輯走紅，繼而成為家喻戶曉的大明星，大家對於他的創作才華亦給予高度的肯定。近日他就在深圳舉行演唱會，向粉絲互動傾談的時候就講出創作心得，其中更透露《李白》這首歌只是用了15分鐘就創作完成，讓不少在場歌迷高度歡呼，同時亦獲得許多網友大讚。但同時他這一番說話亦惹來質疑，有網友就指出其「吹水唔抹嘴」，更拿他同天王周杰倫作比較。

李榮浩表示15分鐘就完成一首歌曲，被質疑講大話。（李榮浩微博圖片）

至今出了五張專輯的李榮浩，其專題裡的作品大多都是由他一手創作包辦的，就好似《李白》、《模特》、《作曲家》、《年少有為》……不少人都驚嘆他這一份才華，直言創作能力超凡。而不講不知他在創作方面速度原來可以好快，15分鐘寫完一首歌，他在深圳的演唱會就講到：「我其實寫歌的速度非常快，這不是吹牛的是真實的事情。也有慢的時候，但一般我寫歌很慢的時候，譬如說那種就搞了一、兩個禮拜的歌到最後不要就刪掉了。然後我的專輯裡有最快15分鐘詞曲就一起寫完的，《李白》就15分鐘寫完」令在場歌迷歡呼聲四起。

對於李榮浩的驚人才華，有不少網友都大讚其是天生的歌者，實力絕對不容忽視。但亦有網友就質疑他的說話，認為他根本就是「吹牛」，更直言不要當自己是周杰倫添。另外，有網友就指出周杰倫在創作這一方面更厲害，當年只花10分鐘就為張韶涵寫出《親愛的，那不是愛情》，《半獸人》亦只是在廁所中創作出來的等等，認為他的才智更過人，誇張到連發呆都能創作添。

粉絲鬧李榮浩不要當自己是周杰倫。（視覺中國）

對於網友的紛紛質疑，李榮浩就在個人微博作出回應，調侃自己的確不如他人：「發現總有人喜歡拿我跟其他歌手比較。這樣吧，不管你拿我跟誰比，我主動承認我真的不如他們或者她們。方方面面的吧！不管是音樂，還是做人，成就，身高，智商，髮量甚麼的，總之一切你在乎的我都承認我確實差的很，真不是氣話，心平氣和的說的，就真心覺得比不上，我會繼續努力，也確實差，所以都散了吧！沒熱鬧看了。」字裡行間中不斷偏低自己看到粉絲都心痛，不斷給予安慰留言說道：「不管怎麼樣愛你」﹑「山外有山人外有人」……希望他將所說的說話收回去。

李榮浩調侃自己在許多方面都比不上他人。（視覺中國）