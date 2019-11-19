【台慶2019】無綫取消台慶現場嘉賓安排：為顧及所有嘉賓安全

《萬千星輝賀台慶》多年來均風雨不改以直播形式進行，惟無綫今午發出公告表示「決定取消今日台慶現場嘉賓的安排」。（資料圖片）

11月19號本為無綫一年一度的台慶，每逄呢合大日子，都會全台總動員「賀壽」，惟近以香港社會局勢動盪，無綫繼上星期將《萬千星輝賀台慶》改名為《珍惜香港發放娛樂TVB 52年》後。今午（19日）突然發公告表示：「鑑於示威活動仍在多區發生，多處道路堵塞，將軍澳一帶交通燈亦被損毀。今晚交通情況難以預料，為顧及所有嘉賓安全，決定取消今日台慶現場嘉賓的安排，我們對此表示歉意。唯台慶節目將會如期進行及於今晚8時30分播出。」台慶直播變成錄影節目，為31年來首次發生。。

無綫昨晚（18日)已為台慶進行錄影。（資料圖片）

其實自今年5月起，無綫已有不少活動均因為社會運動而消息，早前更有網民發起於19日「全民和你賀台㷫」活動，指當天晚上7時半公佈活動最終目的地。另有網民舉辦全民洗版「賀」台慶，號召5,000鍵盤戰士網上開戰。無綫為防發生意外,昨日(18日)喺未有通知媒體採訪的情況下，召集藝人為台慶進行錄影，並指示「妝，頭、衫要連戲」。媒體聞風趕至將軍澳電視城時，只見一眾女藝人如馮盈盈、吳若希、菊梓喬均盛裝赴會，但就集體抗拒接受訪問。