【極道千金】劉以豪求愛遇強敵曹佑寧　各出奇招追劉奕兒網友期待

Netflix繼推出原創華語劇集《罪夢者》之後，即將又推出第二部劇集《極道千金》。該劇由「國民男友」劉以豪與台灣新生代女星劉奕兒主演，講述一位黑道千金與偶像明星的愛情故事。近日官方率先發布劇照與預告片，短短1分多鐘的預告看到不少網友笑到合不攏嘴，非常期待該劇播出。

劉以豪愛上了黑道千金劉奕兒。（劇照）

事實上，《極道千金》 的故事主要圍繞在劉以豪﹑劉奕兒與曹佑寧身上。一位大明星徐逸航（劉以豪飾）遇到一位為逃婚而離家出走的黑道千金（倪安琪飾），因而對她產生好感似乎找到了人生真愛。而另一方面與倪安琪是青梅竹馬的香港黑幫太子金晏彬（曹佑寧飾）又喜歡對方，不惜從香港追愛來到台灣， 兩男為得到女方歡心各出奇招非常搞笑，是一部比較輕鬆的劇集。

曹佑寧亦愛上劉奕兒。（劇照）

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正因為劉以豪出晒名可愛又靚仔，而首度同他合作拍攝的曹佑寧就非常緊張，劇中飾演「高富帥」的他，為了不讓被劉以豪比下去，他在拍攝的過程中就不斷講一番說話催眠自己：「你等下一定要比劉以豪還帥！」果然有助他在劇中的演出，更演得得心應手添。劇集在下月6日播出，不少網友非常期待他們這一個組合到底會擦出什麼火花。