【鳳弈】女主角何泓姍零緋聞不上綜藝　清純形象成網民寵兒

內地古裝劇《鳳弈》昨日在TVB正式免費播放，打著香港視帝黎耀祥的旗號，相信依然會吸引一班觀眾支持。

除了黎耀祥，相信大家對劇集裡的其他演員也不會太認識，始終在內地也不算大紅大紫，男主角徐正溪是有名的有型帥哥，而女主角何泓姍則是有「年青版周迅」的稱號。

女主角何泓姍有「年青版周迅」的稱號。（劇照）

今次想跟大家介紹一下何泓姍，她2008年便拍下人生第一部電影—《街上的阿強》，自此踏入演員的路，畢業於重慶人文科技學院表演專業的她，今年原來已經32歲，看樣子絕對看不出來！在2009年參加選秀節目《越跳越美麗》闖入最後6強，自此開始為人認識，不過若果算她比較紅的時期，一定是2014年在愛情電視劇《匆匆那年》中飾演女主角方茴的時候，當然已被觀眾們套上「年青版周迅」的稱號，之後一連串的古裝劇，例如《如懿傳》和《鳳弈》，更令觀眾覺得她穿起古裝更勝時裝，一股清秀味湧現於她身上。

何泓姍的確有一種獨特的味道，不像現時通街的「網紅樣」。（微博@何泓姍）

還有完美長腿。（微博＠何泓姍）

+ 8 + 7 + 6

雖然出道至今已拍過不少劇集和電影，但何泓姍的被討論度並不高，事關她除了零緋聞之外，更極少參與現時內地極興盛的綜藝節目，她只專注演戲，這也是網民對她大為讚賞的地方。

某啲角度真係好似周迅。（微博＠何泓姍）

除了是一名演員，何泓姍更是一名專業攝影師，從少便對攝影有著濃厚的興趣，在2017年，於美國《國家地理》雜誌舉行的全球攝影大賽中國區，獲得華夏典藏獎，證明她的攝影實力。