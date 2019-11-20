王俊凱疑遭黃牛黨成員趁機搭膀頭影相罕有拒絕　粉絲動怒揚言起底

擁有高人氣的內地男團「TFBOYS」隊長王俊凱，往往所到之處都有一大班粉絲跟隨，雖然有時都會因此而飽受騷擾，但他仍然有禮以待暖心的行為不時獲得讚許。但近日他出席一個活動離開時卻罕見動怒，被疑是賣黃牛飛的人，趁機搭膀頭影相令他不滿，搞到不少粉絲大感心疼同時紛紛指責賣黃牛行為，事件登上微博熱搜廣受討論。

王俊凱被路人趁機影相顯不快。（吉良先生微博圖片）

從曝光的影片中所看，身穿白衣襯衫的王俊凱穿過人群，正準備登上專車離開。但卻在走路登車的過程中，突然有一名身穿黑衣的男人從群中竄出來，並手搭著他的膀頭對前面作勢擺出影相Pose，好讓其同伴趁機影相。一開始王俊凱還沒有來得及發應，只顧著走向專車，但幾秒後他似乎發現不妥就立即用力甩開對方的手，並露出了驚嚇的表情亦顯得非常不快。

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王俊凱罕有地動怒。（圈八戒微博圖片）

不少網友對該路人的此種行為感非常不滿，認為他們根本就是黃牛黨，只是想藉與藝人影相到處招搖撞騙而已，揚言要將這個男人「起底」，同時亦指責活動保安措施做得不好，搞到偶像受驚，大家紛紛在微博留言：「黃牛太可怕」﹑「太討厭了」﹑「真的很不尊重人」…望不要過份打擾王俊凱。