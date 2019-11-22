【解決師．專訪】楊柳青全祼出浴備受關注：去到現場都幾尷尬

楊柳青（Wiyona）近日因為在無綫台慶劇《解決師》中的兩場戲而深受觀眾歡迎，一場是與李天祥一起拍攝的全裸出浴戲；另一場是在遊艇穿性感比堅尼引誘溫家偉。

重溫一下楊柳青的精彩演出：

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「其實我本身以為自己個接受能力都幾大，但當去到現場係都幾尷尬。」Wiyona說，「最重要係天祥令我完全冇尷尬，因為佢全程係望住個天花板冇望過我，令我係好放心咁企喺佢前面，然後roll咗機，佢先至望住我做戲。」

楊柳青，英文名Wiyona今年32歲，2006年做模特兒入行，近年轉戰影視圈。（梁碧玲攝）

臨時全裸

其實《解決師》是Wiyona在無綫的第二套作品，2017年已獲知名TVB監製劉家豪看中，加盟《溏心風暴3》飾演Jenny一角，而最令觀眾印象深刻的，就是她靈活的身手以及膝撞黃宗澤的一幕。今次Wiyona能參演《解決師》，亦是由家豪哥提攜，但今次Wiyona不需要打鬥，反而是一名性感女秘書Tracy，至於該場全裸出浴戲，原來是接拍後才收到「加場」通知，她憶述：「本身係聽聞唔係咁樣拍嘅，但有個女導演就覺得，天祥啲戲就主要淨係打，忟憎啦，所以佢嘅戲就多數都係打鬥、嬲呀咁，如果有一場係Soft啲，去平衡返，咁觀眾嘅感覺就會唔同，所以先多咗一場咁嘅戲。」

Wiyona透露，當日的出浴戲拍攝得非常順利，只花了半小時。（梁碧玲攝）

全祼上陣最緊要夠靚

Wiyona收到加場通知後並沒有卻步，反而視之為一項挑戰，所擔心的亦不是走光：「我第一時間同自己講最緊要靚！同埋個身形最緊要好！但好可惜出到嚟個效果我覺得係可以改善。我覺得個身形可以再firm啲，同埋可能我之前曬過，見到有啲比堅尼印，我會想做返好啲。」Wiyona表示，這一場戲是她入行13年以來尺度最大的工作：「之前做模特兒，影啲健康產品、相機，就算係淋浴廣告都只會騷頭膊頭，所以最開頭我都有少少擔心阿爸阿媽睇到。」

Wiyona透露當年做模特兒時收入不俗，亦經過模特兒行業盛行的時段：「無論係拍廣告定係行騷，啲錢都比較多，收入都幾可觀。（而家？）演員就唔同囉。因為其實最初由模特兒轉做演員，係可以係完全冇收入，然後積蓄慢慢用吓用吓就冇晒，咁個人嘅壓力就會愈嚟愈大，又冇安全感。」（梁碧玲攝）

模特兒變打女

全裸演出最緊要身形好，這或者是Wiyona入行後從事9年模特兒有關。不過，性感演出並不是Wiyona的目標，由模特兒轉戰演員的她，由第一刻下決定開始已決定要做一名出色的打女：「我覺得係時候要改變，主持我試過，覺得唔太適合，咁就演員喇！不過，靚過我嘅人又有，身材好過我嘅又有，咁你點先可以令到觀眾認得你呢？我自問自己，除咗捱得之外，都冇乜賣點喇。」Wiyona直言，她是希望可以成為繼楊紫瓊和楊盼盼那一代之後為人所認識的打女：「而家年輕一輩，好似都冇乜打嘅女演員，所以我先決定冷門少少，咁如果真係需要到武打演員嘅時候，咁我咪會係頭幾個選擇囉！」

擺甫士對Wiyona而言，輕而易舉。（梁碧玲攝）

討厭肌肉

「我做模特兒嘅時候，我係唔做運動嘅，嗰時做運動係同我完全冇關係！」雖然Wiyona一早已決心做打女，但做打女的後遺症，卻是她最不樂見的，更曾討厭自己：「有一段時間唔想照鏡，覺得自己好核突，點解呢度一嚿嗰度一嚿？初初轉做演員，個心理係好唔平衡，因為以前做模特兒，嗰個工作係你嘅就係你嘅，唔係你嘅就唔係你嘅，改期就改期，唔會就冇咗，冇咁多變動，變相嗰時個心態上係未調節到，嗰段時間自己好唔開心，諗嘢做諗埋一邊，諗自己個決定係咪正確，我練咗咁耐，腳又傷晒，對腳又粗咗，又好似未真係有人搵我拍打喎！係咪要放棄呢？但又翻唔到轉頭？」

自從變成打女，楊柳青的小腿的肌肉變得結實。（梁碧玲攝）

「但我細佬就同我講咗一句說話，令我改變咗自己嘅睇法，因為之前我係為咗做武打演員而去Train，唔享受，純粹係迫自己去達成目標嘅啫。佢話如果我係因為要做而唔去享受個過程，而係去因為見到有成果嗰個成就而做，咁你係唔會做得開心。」事後Wiyona嘗試改變自己的心態，將自己的美定義成「健康美」，加上鍛煉後獲得朋友讚賞，令她愈來愈有成功感：「夢想這條路既然行上了，仆著也要走完。」

對一般演員而言，被定型是一個發展的障礙物，因為這樣會令自己的戲路收窄，但Wiyona卻樂於被定義為「打女」：「我唔介意做成世嘅武打演員。我有心理準備有段時間可能會有人覺得，楊柳青淨係識打㗎咋喎，未必識得演。」（梁碧玲攝）

打女的操練心得

流著模特兒的血液，卻以一頂極大反差的「打女」作為目標，Wiyona至今仍然不愛肌肉，所以對身形要求特別高，尤其是線條方面：「女仔唔可以做太多重力訓練，例如橡筋，同埋個組數同下數可以做多啲，但就唔好做咁重，同埋我唔會跑步，因為跑步會練到肌肉，去做行路機，不過要較斜度。」除了保持完美線條，作為「武打演員」的Wiyona亦不斷學習各種武術，功夫、兵器、槍械等等，即使並非項項專精：「我要同自己講我係隨時Ready，總之一有機會就好好把握，我唔想有人搵我嗰時，我仲要求對方畀一、兩個月自己去再練。」

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楊柳青的操練點滴：

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