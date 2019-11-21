唐詩詠被爆與教育界王力宏姊弟戀同居　男友去桑拿浴室玩足四個鐘

現年38歲的唐詩詠 (Natalie) 自從於2017年5月與洪永城分手後，感情生活至今一片空白。Natalie早前曾跟有「教育界王力宏」之稱，現年32歲的陳思銘 （Samuel）傳出過緋聞。事源是去年初，兩人分別於自己的IG上載了同一個地點的行山打卡相，因此傳出兩人正在蜜運中，不過兩位當事人均作出了否認，表示彼此只是朋友關係。然而今日就有報道指Natalie與Samuel其實正在發展地下情，兩人更已同居。今日就有雜誌影到Samuel日前由Natalie位於清水灣半島的住所離開後便揸車返工。

Natalie被指感情已經有着落。(ig@natalietong53圖片)

報道指Natalie與Samuel早已是情侶關係，互相會到對方的家中留宿，基本上儼如同居般的生活，Natalie也被拍到在Samuel家中出入，又拍拖到超市購物。有指兩人不公開承認這段姊弟戀是因為Natalie想低調處理感情事，想待感情發展穩定才公開，故現時維持地下情。另外，該雜誌還拍到Samuel早前相約男友人到尖沙嘴麼地道一間桑拿浴室按摩，逗留了足足4小時，之後才自己揸車返回屯門的寓所。而Natalie回覆傳媒時，就再一次強調她和Samuel只是朋友關係，又笑言估計是她自己真的太悶了，才會令記者拿她的舊照做新聞，並表示希望這些新聞可以快些完結。

Natalie緋聞男友陳思銘。(IG@ukchitchat圖片)

點擊下圖逐格睇Natalie嘅靚相，以及佢緋聞男友嘅相：