李珊珊拍片分享戰勝驚恐症　「令人窒息感覺直頭覺得係瀕死邊緣」

淡出幕前7年、被盛傳患腦癌及抑鬱症嘅李珊珊，自年初現身慈善活動，最近又為精神健康基金會拍攝短片，分享早年患病及治療期間的過程，透露曾有「眼前一黑令人窒息的感覺，覺得喺瀕死邊緣。」

李珊珊神隱多年，至今年初終於現身慈善活動。（視覺中國）

全片以默劇形式進行，珊珊手持寫上心聲嘅巨型「大字報」，逐一向公眾分享患病及治療時嘅恐懼，佢話：「2017年，我身處醫院。當時因為種種原因，第一次出現非常激烈嘅病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑。嗰種令人窒息嘅感覺我直頭覺得喺瀕死邊緣。經過唔同嘅檢測，專科醫生都搵唔到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。兜過唔少冤枉路，做過唔少測試，都係搵唔到病因。」

珊珊分享自己患上驚恐症嘅心路歷程（影片截圖）

珊珊勉勵同路人情緒病其實同傷風感冒一樣有得醫。（影片截圖）

患病後只做兩件事

珊珊慶幸自己無放棄，堅持搵到病嘅根源，「直至有一日經轉介去見劉英傑醫生，我先知道個病係叫『驚恐症』，佢教曉咗我情緒病其實同傷風感冒一樣有得醫，我開始向信得過嘅朋友分享，輕描淡寫地透露我嘅狀況，就好似患咗傷風感冒一樣No big deal。然後我就只係做兩件事，準時覆診、準時食藥。加上好友們嘅關心同不離不棄，病情慢慢好轉，驚恐症嘅症狀無再發生，瀕死邊緣嘅感覺無再出現，我就知道我嘅情況受到控制。」

佢亦邀請眾圈中好友分享自己嘅故事，包括有古天樂、鄭秀文、甘比、林保怡、何超蓮、崔加寶、梁陳女士等等，眾好友為珊珊打氣，亦鼓勵同路人向身邊人講出心中煩惱，踏前分享自身遭遇。

珊珊已經完全從驚恐症陰霾走出嚟，勉勵同路人勇敢面對。（影片截圖）

點擊睇李珊珊搵咗邊啲好友拍片支持：

+ 2

李珊珊片段全文如下：

「我係李珊珊，I have a story to tell...

2017年，我身處醫院。當時因為種種原因，第一次出現非常激烈嘅病徵，發熱、標冷汗、全身冇力、呼吸困難、不停地掙扎直至眼前一黑。嗰種令人窒息嘅感覺我直頭覺得係瀕死邊緣。經過唔同嘅檢測，專科醫生都搵唔到病因，病徵持續出現，每日都徘徊地獄又折返人間。兜過唔少冤枉路路，做過唔少測試，都係搵唔到病因。

直至有一日經轉介去見劉英傑醫生，我先知道個病係叫「驚恐症」幸好劉醫生教曉咗我情緒病其實同傷風感冒一樣有得醫，我開始向信得過嘅朋友分享，輕描淡寫地透露我嘅狀況，就好似患咗傷風感冒一樣No big deal。

然後我就只係做兩件事，準時覆診、準時食藥。加上好友們嘅關心同不離不棄，病情慢慢好轉，驚恐症嘅症狀無再發生，瀕死邊緣嘅感覺無再出現，我就知道我嘅情況受到控制。

而家睇返轉頭慶幸當初堅持搵病嘅根源，知道問題根源先可以搵啱解決方法。情緒病其實同普通病無分別，搵啱醫生食啱藥，病就自然會好，我選擇行出嚟同⼤家講我嘅故事，係希望有相同遭遇嘅朋友，又或者你身邊有相同遭遇嘅朋友﹛都可以分享佢哋嘅故事」