王思聰被追債1.5億人民幣　重溫中國首富之子奢華生活

「王的盛宴」的生日會……

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中國首富萬達集團董事長王健林的獨生子，在內地素有「國民老公」之稱嘅王思聰，月初被入稟追討1.5億元（人民幣．下同）欠債，由於至今仍未還債，王思聰不但被法院頒發布限制消費令，更被查封名下的房產、車輛、銀行存款等財產，另外，更有消息指上海靜安法院已對王思聰發布3個限制消費令，限制佢高消費及非生活和工作必需的消費行為。

王思聰2015年成立「香蕉娛樂」，並簽下韓國女團T-ara，之後亦簽過女團EXID。

要知道王思聰平時出名唔係跑車就係私人飛機步代，28歲生日時，花費5百多萬喺海南島三亞搞生日會，找來過百模特兒參加，賓客食宿交通費全包。29歲生日時，王思聰包下馬爾代夫一間酒店舉行「王的盛宴」，並請來美國天王級DJ Skrillex表演，黑桃A香檳Armand de Brignac全場任飲，埋單逾5千萬港元。



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王思聰咁識享受，就連佢嘅愛犬「王可可」都過住奢華生活。王思聰曾上載「王可可」喺飛機座椅上嘅照片，有網民好奇「飛機能帶狗嗎？」，結果王思聰好霸氣咁回覆網民：「是私人飛機！」仲挑機問：「你們有沒有？」除此之外，「王可可」早年獲主人送贈18K金限量版Apple Watch，主人表示本身想買4隻Apple Watch，但又覺得太土豪，所以先買兩隻……有指18K金限量版Apple Watch售價逾11萬人民幣，既然有得Apple Watch，又點少得iPhone，王思聰試過喺iPhone7剛上市時，一口氣連掃8部俾「王可可」……有靚錶，又點少得靚手袋，Fendi、Hermes等包包不時都掛喺「王可可」身上。另外，「王可可」平日嘅飲食，無論是營養配搭或款式配搭，都有專人跟進。難怪唔少網民都話做王可可好過做人。

王思聰身邊永遠不乏女人，今年不時被影到同陳雅婷出雙入對。（網上圖片）

「有錢就是任性」嘅王思聰，曾有不少金句，例如係：「我交朋友不在乎他有沒有錢，反正沒有我有錢」、「我真的不覺得自己很成功，我只是起點比普通人高很多」……近年頻頻將自己當成藝人嘅佢，試過指陳妍希飾演小龍女係「傻姑」，又指范冰冰係「毯星」，富商劉強東爆出性侵案，佢暗諷劉妻「奶茶妹妹」變為「抹茶妹妹」。有錢自然有女，王思聰多年來換女友如換衣服。喺佢后宮嘅大多數都係網紅，而特色就係：同款。比較有知名度嘅包括張予曦、網劇《反黑》小羽陳雅婷。

