沙律po獨照宣布同林耀聲分手　張沛樂：發展自己一個人的新生活！

「沙律」張沛樂憑驕人身材出道時參加ViuTV節目《美選D.n.A》入行，火速吸納大批粉絲，更跟評判之一的方力申傳緋聞，其後在2016年高調認戀林耀聲。兩人拍拖3年多，經常一同出席公開活動，亦不時在Instagram上載甜蜜合照，接受訪問時曾表示視對方為結婚對象。可惜，沒有更新IG的沙律於昨晚突然上載獨照，並宣布分手！

沙律在IG宣布回復單身。（IG圖片/@charlottecheung107）

沙律近期都比較少更新Instagram，對上一次已經是6天前，昨晚她上載了一張面露笑容，抬頭看天的獨照，然後留言寫道：「不好意思，最近生活壓力比較大，社會風氣又差，所以都無心情發相😣 有朋友都問候我有無事，所以我馬上報一報平安。我自己決定自己一個搬家，發展自己一個人的新生活了！相信對我人生有新的體會和挑戰，加油！」此Post一出，有大批粉絲立即留言安慰沙律，並留言鼓勵偶像。

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另外，再翻查兩人的Instagram，兩人仍有互相追蹤，沙律沒有刪掉跟林耀聲的甜蜜合照，而最後一次上載合照已經是8月7日的事情。而林耀聲接受傳媒訪問，被問到是否跟沙律分手，他坦白承認兩人是經過冷靜的溝通而和平地分手：「始終感情係兩個人之間嘅事，希望大家畀啲空間我哋。」