【具荷拉離世】死前IG仍受盡韓網民惡意抨擊：長得像ET一樣

韓國女團KARA前成員具荷拉今日（24日）當地時間下午6時9分被發現倒斃於首爾江南區清潭洞的寓所，終年28歲，警方現正調查具荷拉死因。10月中前女團f(x)成員Sulli雪莉離世，當時有評論指雪莉受惡意評論打擊，因此患上情緒病，繼而自尋短見，認為有必要制定措施抑止惡意評論。然而，韓國網民發現具荷拉日前發布最後一則Instagram post後，仍然被人惡意批評，令人悲慟不已。

韓團KARA前成員具荷拉傳死訊 江南警局指在其寓所發現時已斷氣

KARA前成員具荷拉今日（24日）當地時間下午6時9分被發現倒斃於首爾江南區清潭洞的寓所，終年28歲。（Instagram截圖@koohara__）

具荷拉日前分享自己躺在床上的相片，並在相片描述寫上「晚安」。有傳媒以「具荷拉，不辱的自拍，美貌顛峰」為題，報道具荷拉更新Instagram，但不少人評論：「為甚麼要報道啊？」、「最差的藝人」、「漂亮嗎？不及雪莉」、「長得像ET一樣」、「以前的臉更好」。韓國討論區theqoo更發現有人在具荷拉離世新聞下留言：「唉喲...一個個的狀態怎麼這樣啊？」可見韓國惡意評論情況非常嚴重。

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