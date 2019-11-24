韓團KARA前成員具荷拉傳死訊　江南警局指在其寓所發現時已斷氣

（20:32）具荷拉於本月剛發行了首張個人日語單曲《Midnight Queen》，正式以個人歌手之姿進軍當地，同時，她剛在11月14日-19日完成了在日本福岡﹑大阪﹑愛知和東京的巡迴演唱會《HARA ZEPP TOUR》。

韓國女團KARA前成員具荷拉傳出死訊，引訊江南警局消息指，於24日（周日）下午6時09分左右在其家中發現時已斷氣身亡，警方正在調查確切的死因和事故原因。

具荷拉曾在5月傳出自殺風波。（Instagram@koohara__）

根據韓媒報道，28歲的具荷拉24日在首爾市江南區清潭洞的住宅身亡，警方也出面說明，表示「在今（24日）日 18點 09分左右，具荷拉在家中身亡，詳細情況尚在調查中」，據知，警方收到具荷拉友人的電話指發現她在家中死亡後，就到其住址調查。

具荷拉突傳死訊，相信粉絲們都感到心痛。（Instagram@koohara__）

在去年9月，曾傳出具荷拉過量服藥自殺入院的消息，其所屬經紀公司後作出澄清並否認輕生傳言。及後，她和當時的造型師男友互控對方毆打，後來還被男方用性愛片威脅，接著又與經紀公司結束合約，後來經紀人證實她患有抑鬱症。而今年5月她在IG上傳「再見」兩字後來刪除，又在限時動態發文表示「很累也要裝不累很痛也要裝不痛，如此一直忍受生活外表看來完好無缺，內心早已經破碎」的負面言論，然後就傳出她在凌晨嘗試自殺後獲救的消息，她當時沒有生命危險，在自殺風波後，具荷拉相關人士首次透過日本傳媒發聲表示：「讓大家擔心了，十分抱歉。」她亦講到雖然現時非常痛苦，可是會努力讓自己堅強起來。

具荷拉在IG的最後一則發文。（Instagram@ koohara__）

具荷拉的好友韓國前女團f(x)成員Sulli雪莉在上月14日吊頸自殺，終年25歲，當時具荷拉曾傷心開直播悼念好友。具荷拉在片段中雙眼紅腫，一邊流眼淚一邊雙手合十道歉：「因為姐姐現在在日本，所以無法去找你，對不起。只能這樣對你打招呼，對不起。」她更講到一度哽咽：「希望你那個地方（天堂）好好過，做你想做的事情吧， 姐姐會連你的份一併努力的。」最後又說道：「對不起，別擔心我，雪莉再見。」

【Sulli雪莉逝世】具荷拉流淚向雪莉道別：我會連你的份一併努力

【Sulli雪莉逝世】具荷拉發舊照悼念 金烔完籲正視藝人精神問題

具荷拉曾在好友Sulli雪莉過身後開直播，期間流淚對雪莉說出最後的說話。（Instagram截圖@koohara__）

具荷拉與雪莉交情甚深。（Instagram@koohara__）

具荷拉在一天前曾在IG更新一張自拍，並寫道︰「晚安」想不到一更後就傳出她的死訊。

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