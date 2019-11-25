崔始源誤like警員開槍照片　引內地網民不滿迅速unlike

南韓天團「SJ」Super Junior出道至今無論在韓國或香港及海外也擁有無數粉絲。粉絲留意偶像動向也很合理，就是太留意關係，不料SJ成員崔始源日前在Twitter讚好香港一則「反送中」的新聞，被內地網友發現，很快便被內地網友截圖，頓時引起很大迴響，也遭受網友截圖上傳微博狠批他在這個時勢為何會有這個舉動。

始源就是讚好了這張相，便引起內地網民注意。（網上截圖）

有內地網民生氣的留言：「別用漢字啦，滾回韓國吧」，令到始源昨日（24日）晚上也不得不在晚在微博貼出道歉聲明，內容表示：「我抱著希望早日平息止暴止亂的想法，表達我的關注。因為這行為引發的爭論、令大家反感和失望，我對大家表達最真摯的歉意。」

始源很快便在微博用中文道歉。（微博截圖）

始源除了歉已道，連點擊這則新聞的讚好已回收，但是呢內地網民就不太接受，在微博也成為熱搜話題#崔始源回应點讚#。有粉絲認為在國家面前是沒有偶像，所以要與始源「割席」，更表明希望他會退團。一連串內地粉絲的責罵，開始引起了韓國粉絲注意，導致韓國網民和中國網民對罵。這次始源的公關災難看來需要一段時間去降溫，不知道始源接下來會怎處理兩邊網民的對罵嗎？

始源為今次事件應該相當頭痛。（網上截圖）

點擊以下圖片中國網民鬧始源，以及韓國網民鬧中國網民回應圖！

有始源靚仔圖！