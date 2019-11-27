文章新戀情疑似曝光　網上否認車內熱吻：着得厚搵唔到安全帶！

內地男星文章因2014年婚內出軌女星姚笛而鬧得沸沸揚揚，事業以因此受阻。雖然事後太太馬伊琍選擇原諒，但相隔5年，兩人最終在今年7月宣布離婚，結束11年婚姻。

近日，有內地媒體影到文章獲一名短髮女性接機，兩人更疑似在停車場車內貼面擁吻，其後又一同前往餐廳用餐，期間有講有笑，看起來關係親密，結束後該女子還車文章回家，疑兩人戀情曝光。

由短片來看，這名女短髮女子身穿白Tee，搭配了一件白色冷衫，樣貌清純，有種鄰家女孩的感覺。而文章帶着Cap帽，穿着BALENCIAGA黑色印花羽絨，看上去非常低調。可能都是短髮的緣故，有些網友更認為該女子與馬伊琍有些相似，揶揄文章「對短髮情有獨鍾」。

文章疑似新戀情曝光。（微博截圖）

不過，今日（26日）文章在微博發文澄清，解釋因為穿得太厚，找不到安全帶，朋友只是幫手解開，並非「熱吻」，還苦言到：「再這麼寫，別說新戀情了，連朋友都找不到了」。

網友們也紛紛打趣到：「文章暗示：本來挺有戲的，這被你們一通攪和，得了，黃了」、「不知道這個『找安全帶』能不能成為年度新梗」、「你們信他說的嗎？反正我不信！」等。

文章否認有新戀情。（微博截圖）

其實在兩個月前，文章就被爆有新戀情，消息指對方是一名化妝師，還稱文章送了她一輛跑車，兩人在一起過中秋。事後該女子也出面澄清，原來兩人只是舊同學，而且她在9月剛剛結婚。而上個月，網上又有爆料指姚笛已與未婚夫分手，更疑似探班文章，兩人舊情復熾，不過一切只是猜測。

雖然文章在離婚後不停有新戀情傳出，不過都被他一一否認，而網友也認為既然回復單身，就算拍拖也正常，還是應該多關注他的作品。