【多功能老婆．劇透】周柏豪當眾買避孕套？　最後竟獲三閨蜜盛讚

《多功能老婆》上集回顧，藍飛（楊千嬅飾）得知劍雄（黃浩然飾）出軌，心亂如麻，當看到丈夫因生意苦惱而喝醉，仍心軟侍奉，只能含淚相信劍雄對她的承諾。蘇蝶跟浩田鬧分手一幕被藍飛目睹……回港後藍飛收拾心情準備搬屋，無意間向劍雄上司張琦敖（張國強飾）查問內地項目，揭露了雄劍偷幹私活，琦敖大怒解僱劍雄！兩夫婦為此首次吵架，藍飛自覺連累劍雄，只好將私己錢助劍雄周轉。搬家那天，劍雄失蹤，藍飛為了等丈夫回來只能守住房子，分租房間；剛巧浩田（周柏豪飾）為了監視蘇蝶（吳若希飾），要租住藍飛新居，兩人正式遇上！

兩人感情不再！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【任噏亂評】《多功能老婆》劇評 劇中兩大突兀位令人尷尬

【多功能老婆】劇照流出！ 眾女藝人博盡演出全面睇

兩人之後大把故事。（劇照）

第三集講到，風華（陳煒飾）查到劍雄去了北京，思蕾（朱晨麗飾）則得知和劍雄有瓜葛的女商家顏成功（于淼飾）曾在丈夫的公司體檢，使計逼宏立（洪永城飾）說出她的地址，宏立只能以假地址應付。藍飛和啟佳（阮天寶飾）到超巿購物巧遇浩田，啟佳誤把避孕套當糖果放進浩田購物車，令藍飛誤會浩田是個渣男，向他定立十大規條。浩田看新聞時發現藍飛的另一租客LALA精神失常，與藍飛母子趕回家，勸阻期間LALA以刀脅持啟佳……藍飛漸漸發覺浩田並非所想的渣男，風華和思蕾也對他大為讚賞。