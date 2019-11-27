【多功能老婆】24歲女新人驚世脫俗　一出道已連掃五獎

《多功能老婆》在首兩集得到不錯的回響，劇情節奏明快，主線清晰，幾條分線也開始伸展開去，演員們暫時也恰如其分，所以不少人對劇集有相當的期待。作為一部台慶劇，卡士當然相當有份量，不過劇中有一位演員卻只是第一次拍劇，真真正正的劇集新人。

作為一個劇集新人，戴祖儀雖然在歌唱事業已經起飛，但觀眾未必對她演戲抱有太大信心，而今次在劇中她還跟師兄周柏豪有對手戲，相信壓大不少。

戴祖儀和師兄周柏豪有不少對手戲。(劇照)

戴祖儀上年簽下星夢後，立即受到公司力捧，已經有四首單曲見市，還有籌備處女大碟，上年更有五個音樂頒獎禮中奪得新人獎。而她的個人IG短短一年已經接近十萬粉絲，證明有一定的人氣，今次再拍劇入屋，相信粉絲人數會繼續急升。

青春少艾的戴祖儀在網絡上有不少粉絲。(IG@戴祖儀)

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戴祖儀在香港讀完中學後，便遠赴英國萊斯特大學修讀法律系，畢業後回港曾實習一段時間，卻發現自己對律師一職感到不適合，於是開始轉做街頭音樂人，繼而被星夢娛樂老闆何哲圖發掘，正正式式加入娛樂圈。

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戴祖儀有修長的美腿。(IG@戴祖儀)