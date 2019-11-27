王君馨自爆跟王梓軒險拍拖　趙希洛拉紅線惜工作錯失姻緣

王君馨（Grace）受王梓軒邀請，今天（27日）出席《兄弟幫》錄影。Grace笑言今天任務負責大爆黑歷史，呼籲觀眾要留意這一集。她大爆原來曾經有機會跟梓軒發展成情侶：「我同佢好搞笑，同佢有段姻緣定淵源。我未識佢之前我有個好姊妹想介紹我畀佢識，呢個姊妹叫趙希洛。當時啱啱選完香港小姐，佢同我講有個靚仔又有才華又係外國返嚟。當時睇完相我覺得幾唔錯，但因為工作關係又夾唔到時間冇咗呢個緣份。到再見到佢就係佢經理人生日，我哋就係咁開始咗我哋嘅友誼。」

Grace另一個任務是幫梓軒宣傳他演唱會。（陳順禎攝）

雖然做不成情侶，但二人卻變成好兄弟，因此對梓軒這次開演唱會一定要盡力幫他宣傳。她說：「佢係我呢行真係我數一數二嘅好兄弟，我哋乜都可以傾，傾下音樂又一齊上演技班。好記得有一堂上演技班我上完大喊，佢就帶咗我去後樓梯，借膊頭畀我喊。所以佢今時今日擁有嘅音樂同電視劇，我都好欣慰。」

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看見梓軒舉辦演唱會，其實Grace是相當羨慕，她透露能自己開一個小型演唱會其實也是她夢想之一：「我真係好享受喺舞台，可以喺舞台上同好多人合作，可以講好多故事畀人知，我係好期待有一日能夠舉辦。其實我自己一直有寫歌，都有去學製作跳舞歌，但就冇公開，可能覺得唔夠好。始終我唔係歌手，我冇時間限制。」