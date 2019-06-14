孖林芊妤做瑜伽練腹肌　「螞蟻腰」王君馨都被高難度動作K.O.

林芊妤（Coffee）近年成功轉型成為瑜伽導師後，主力在社交平台拍片教做瑜伽，不經不覺現時已經有累積近73萬訂閱者，認真犀利！Coffee近日推出一連三集以「30日挑戰自我」為主題的影片大受觀眾歡迎，教初學者由淺入深、循序漸進在一個月內減肚腩練腹肌，不少觀眾都留言稱效果顯著。來到最後一集，Coffee決定放大招，將難度升高，挑戰觀眾的極限，更邀請到有「螞蟻腰」之稱的王君馨（Grace）一齊鍛煉為夏天作準備，不過做到一半Grace都已經舉手投降，大讚Coffee好厲害！

Coffee和Grace的身材都相當fit。（Coffee IG：@coffee89921）

Grace最巔峰試過只有20.5吋腰。（王君馨IG：@gwgurlie86）

Grace在片中講到，自己做第二集的動作時已經覺得有點吃力，很擔心跟不上第四集的進度，Coffee則對Grace充滿信心：「Grace太謙虛喇，大家都知佢係『打女』，同埋我睇過佢條腰，係真係ok㗎！」要數到圈中身材極fit的女星，當然不得不提Grace，她在《城寨英雄》中飾演風塵女子「花曼」，練成只有20.5吋的「螞蟻腰」，其無比的毅力令人嘆為觀止。而她最近亦為拍攝TVB新劇《唐人街》挑戰做極考驗體能的打女，體能已經無可挑剔，不過真正做起腹肌訓練上來才知道原來尚有很多不足。

Grace做到第三、四個動作時就已經開始面露難色。（Coffee林芊妤YouTube截圖）

不過仍然咬緊牙關堅持做。（Coffee林芊妤YouTube截圖）

不少網民留言指這一集的動作難度大增，一開始做頭幾個動作就已經抽筋。而Grace平時做開運動，所以一開始都能緊緊跟隨Coffee做動作，與初學者相比已經厲害很多。但她做到第三、四個動作時就已經開始面露難色，閉着氣緊閉雙眼堅持下去。到影片的中後期，Grace更已經開始跟不上，連聲喘氣之餘，亦失去平衡跌倒在地上十分狼狽。不過，Grace仍然堅持到底完成歷時16分鐘的整套動作，做完之後與Coffee齊齊應聲倒地，就連Coffee本人都撐不住：「嘩，我都唔得啊，頭先有一part我都就嚟暈喇我！」

Grace被這個動作K.O.，累到跌倒在地上。（Coffee林芊妤YouTube截圖）

連Coffee本人都表示撐不住。（Coffee林芊妤YouTube截圖）

Grace大讚Coffee很厲害，能夠不喘氣地一邊大聲數拍子，一邊做動作，而自己則的腰部已經覺得受不了，令她相當佩服。Coffee坦言自從生了BB後，身材尤其腹部沒有以前般結實緊緻，不過一個月下來的確有進步：「我發覺到，當之前已經有三個禮拜喺度做緊，其實我個腹部係勁咗㗎我覺得，比起上兩個禮拜，比起第一集，所以一定會有進步！」她又稱沒想過這個系列能夠有這麼大的迴響：「好多人同我講，多謝你令我同身邊嘅人有咗共同話題，而且我都覺得係一個能夠養成運動嘅習慣，透過每日幾分鐘再慢慢累積上去，你已經係做緊運動！」 見到不少觀眾努力堅持鍛煉身體，令Coffee感到相當感動，並表示自己這麼用心經營絕對值得。

Coffee笑稱一個月時間已經能有很大的進步。（Coffee IG：@coffee89921）

點擊欣賞Coffee和Grace的好身材：