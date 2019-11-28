又來到韓國年尾各大頒獎禮舉行的日子，今年Melon Music Awards（MMA 2019）則打響頭炮，將於11月30日假首爾高尺巨蛋舉行。目前BTS防彈少年團、MAMAMOO、請夏和ITZY等已確定出席，相信K-Pop迷必定非常期待。

今年「MMA 2019」將於本月30日舉行，早前官方宣布BTS防彈少年團將會出席後，已在粉絲間掀起一陣熱話。除此之外，MAMAMOO、ITZY、請夏、Heize、N.Flying、THE BOYZ和JANNABI等實力派歌手亦已確定會出席。今年音樂串流平台JOOX則將會通過手機、桌面應用程式和網站，繼續為香港K-Pop粉絲送上頒獎禮的現場獨家直播，好讓大家安坐家中也能支持自己喜愛的偶像。此外粉絲亦能在直播期間，向支持的偶像送上JOOX金幣打氣，K-Pop迷必定要留意了！

香港K-Pop粉絲可以通過JOOX收看直播，屆時將會有實時中英文字幕翻譯。（FB/@bangtan.official）

按圖睇「MMA 2019」確定出席名單：

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早前官方率先公布「TOP 10」的得獎歌手名單，包括EXO、MAMAMOO、BTS防彈少年團、臉紅的思春期、MC the MAX、JANNABI、張凡俊、請夏、少女時代太妍和Heize，位位都是唱得之人，因此粉絲都非常期待10組藝人全部到齊！去年BTS防彈少年團帶來了歷代級，總長20分鐘，動員大量舞者及文化表演者，結合國樂和韓國傳統文化的表演，在不少觀眾心中留下深刻印象。因此這次組合再度出席MMA頒獎禮，粉絲都表示非常期待7人又會帶來甚麼震撼的表演。

BTS防彈少年團去年帶來高水準表演，今年更令粉絲期待。（Melon.com）

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順帶一提眾多獎項中，除了「Hot Trend獎」變成Wanna One前成員姜丹尼爾、河成雲，金在奐、朴佑鎮和李大輝之間的兄弟相殺外，「女舞蹈獎」也是TWICE與ITZY的師姐妹之爭。TWICE已是韓國頂級女團，而出道僅一年的ITZY則是「怪物新人」，雖然兩團私下感情相當好，可是未知頒獎禮上互相又會否留力讓對方呢？