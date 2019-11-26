MAMAMOO頌樂公開獨門「水果減肥法」　拍片親證減磅冇難度

眾所周知，不少K-pop偶像身材相當纖瘦，讓一眾K-pop粉絲趨之若鶩。雖然有時偶像們不用宣傳專輯時，或會疏於管理身材，不過他們總能在短時間內回復身形，令大家非常好奇，究竟K-pop偶像們快速減肥秘方是什麼？女團MAMAMOO成員Solar頌樂近日在自家YouTube頻道分享「水果減肥法」，成功於3天內減走近2公斤。

不少韓國偶像身材纖瘦，令人羨慕，包括圖中的MAMAMOO。（視覺中國）

Solar頌樂時常不吝嗇曬身材。（視覺中國）

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Solar頌樂在影片初段公開自己體重達46.5公斤，然後為自己設計3天減肥餐單，每天吃4餐，除了平日減肥餐常見的雞胸肉、番薯和雞蛋之外，頌樂還加入不少水果，包括蘋果、葡萄和柿，令工作和運動量甚高的頌樂有飽腹感。頌樂又會在指定時間，食用指定份量的食物，不過有時因為行程緊湊，頌樂難免需要推遲吃飯時間。

為了能快速減肥，Solar頌樂為自己設計3天減肥餐單，並貼在房門自我訓示。（YouTube/@ 솔라시도 solarsido）

既然是「水果減肥法」，餐單主角當然是水果。（YouTube/@ 솔라시도 solarsido）

一齊睇睇Solar頌樂點減肥

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完成三天減肥餐單後，頌樂再次站上體重計，發現自己體重由46.5公斤下降至44.9公斤，令頌樂非常興奮，又強調「四捨五入減了2公斤」。頌樂亦表示，三天除了跟隨單餐單飲食，也有落力練舞，或許是其中一個成功減走近2公斤的原因。畢竟每人身體狀況不同，減肥效果亦有所不同。各位讀者在跟隨頌樂的「水果減肥法」前，亦應先諮詢醫生或營養師意見，了解「水果減肥法」是否適合自己體質。

完成三天減肥餐單後，頌樂體重由46.5公斤下降至44.9公斤。（YouTube/@ 솔라시도 solarsido）