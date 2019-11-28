英名廚羅茲於拍節目期間感不適逝世　「地獄廚神」Gordon網上悼念

最近娛樂圈不斷傳出噩耗，今天（28日）又再有一單死訊傳出， 就是曾參與飲食節目《廚神當道》和《地獄廚神》的名廚羅茲（Gary Rhodes）於26日拍攝節目過程中突然感到不適，在晚間逝世，終年59歲。消息一出，震驚各界。

當時候羅茲在杜拜拍攝節目。（網上截圖）

根據路透社報導，羅茲家屬亦有發表聲明說：「他在阿拉伯聯合大公國的杜拜（Dubai）拍攝新系列節目，在休息時間突然感到不適。羅茲身為他們深愛的丈夫、父親、兄弟，全家人都因為宣告失去羅茲而深感哀傷，羅茲前晚（26日）以59歲之齡逝世，他深愛的妻子珍妮（Jennie）在旁相伴。」

羅茲是一名世界級廚師。（網上截圖）

至於證實了他離世的消息後，在飲食界不少巨頭也紛紛發聲哀悼，包括：「地獄廚神」之稱的Gordon Ramsay、Jamie Oliver等。Gordon在自己的社交網站發文表示：「業界失去了一個出色的廚師，他是一個將英國美食展示給被世界上的人知道。向你的妻子和孩子們獻上祈禱。」

Gordon在Ig也發文哀悼。（Ig截圖）

羅茲是1990年代在英國引發一波新浪潮，他享譽國際的名廚，時常到世界各地為明星或是名流烹飪，包括已故的黛安娜王妃、湯漢斯等，曾是他的座上賓。

羅茲最擅長煮英國菜，時常喺YouTube同Ig教大家煮英國菜！