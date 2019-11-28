鄭秀文胃部不適　入院檢查「胃酸倒流」：成晚坐著瞓先唔會想嘔

鄭秀文（Sammi）7月完成演唱會之後，一直處於休息狀態，只是偶爾出席公開活動。而時常在IG與大家分享生活的她，在本月初更新之後，一直未有新動態，令粉絲甚是掛念。不過，原來這一切都是有原因的。

今日（28日），Sammi在IG上載了幾張在醫院的照片，相中的她右手吊著鹽水，上唇有小小破損，雖然氣色尚算不錯，但就不太精神。不過Sammi叫大家不要擔心，在配文中解釋到：「持續了一段時間胃部不適，中間還經歷了兩次非常痛苦的胃抽筋，這兩個星期，睡覺的姿勢甚至要『整夜坐著睡』才覺得不會想吐。」之後她終於忍受不了，才入院照胃鏡，檢查後是「胃酸倒流」，胃部亦有發炎，更形容胃抽筋時的痛苦感受：「胃好像一條被人『扭吓扭吓』的毛巾，左扭右擠，然後再用通渠水『乸』。」而由於免疫力低，所以嘴唇又再生疱疹。

Sammi最近因「胃酸倒流」入院檢查。（Instagram@sammi_chengsauman）

Sammi透露，現在已完成檢查出院，正在吃藥。她感觸地講到：「年紀越大，越覺得健康無價。」早前Sammi目睹媽媽生蛇好辛苦，現在又到自己不舒服，她還計劃在50歲時打一支預防「生蛇」的疫針。而向來樂觀的Sammi也在文末勉勵自己：「努力克服每次經歷，這就是人生，悲歡離合，生老病死，高低順逆，每個人生階段都會有不同的人生功課，因為『我們都是這樣長大的』。」更笑言「一出院就想吃薯片」，稱自己沒有大問題，大家不用擔心。