40歲陳喬恩戀上細9年大馬富二代艾倫：愛情沒有放棄我！

內地戀愛真人show節目《女兒們的戀愛》第二季，這一季現在輪到陳喬恩與大馬富二代艾倫做配對，不過由於二人年紀、居住於不同地方和家境相差，喬恩一直在擔心這方面，所以在猶豫是否與艾倫在一起。而今天（28日）便播出結局，不過網上已有流傳喜訊，就是陳喬恩勇敢走向與艾倫卦約地點，並感動直呼：「愛情沒有放棄我。」

係《女兒們的戀愛》陳喬恩同艾倫好Sweet。（網上截圖）

在網上播出時候，片中可看見喬恩非常緊張，很怕對方會失約。而他們相約的地方是在山上的天橋，要乘坐纜車才到達目的地。喬恩竟然在乘坐纜車時候忍不住哭，她說：「我沒有在觀眾面前把自己感情的這面跟觀眾分享，那我既然已經踏出這一步了，我決定尊重自己的心，去走每一步。」

已經忍唔住喊。（網上截圖）

最终走到約定的地方，喬恩看見艾倫拿著一束鮮花，她已忍不住眼紅起來。當艾倫拿著鮮花走到她面前，說了：「我們在一起吧！」陳喬恩哽咽說：「愛情沒有放棄我，有一個人可以為我那麼勇敢！」艾倫也說，知道跟陳喬恩在一起會受到很多外界眼光，但他願意去克服。

恭喜哂！（網上截圖）

艾倫迅速被網友起底，爆出他現年31歲，也是富二代，擁有3個莊園，相當富有。有一集陳喬恩到他的家去，也證實了這個傳聞，光是車庫就有幾百米，整個家有5、6百坪，還有私人花園跟鞦韆。陳喬恩現年40歲，這次找了這名比她年紀少九歲的男生，希望會是她的真愛。而與艾倫拍拖便立即登上台灣各大網站和微博熱搜，眾網民也祝福她會幸福快樂。

兩人真係好Sweet。（網上截圖）

陳喬恩與艾倫節目中的Sweet照片！