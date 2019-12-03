2019年浪漫閃光彈盤點　奇洛李維斯35年首攜女友行紅地氈未算最冧

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處理愛情事從來都是明星們需要學會面對的一個課題，畢竟大眾都喜歡用明星的感情事作為茶餘飯後討論的話題，私人感情事被放在聚光燈下、焦距被無限放大，其實小心翼翼亦無可厚非，走偶像路線的話，當紅時被揭發談戀愛，人氣就可能因此一落千丈；所以很多時候明星們都會選擇在確實戀情或結婚時才向大眾宣布，免去閒言閒語。2019年，有不少情侶選擇大方認愛，接受大眾的祝福；同時也見證了不少歷久常新的愛情，為大家盤點2019年的浪漫閃光彈，實行令大家再度相信愛情！

「娘娘」杜小喬單身3年後認愛譚永浩

現年29歲的杜小喬2013年因拍攝網絡短片而走紅，曾連續三年入選高登討論區舉辦的「高登女神總選」十強，大眾一直都很關心她的感情事；已經單身了3年的她，7月就被網民捕捉到在灣仔街頭與一名男性友人手牽手，導致戀情曝光，而這名傳說中的男主角是現年31歲的無綫藝人譚永浩 （Jarryd），據知二人在音樂劇《我們的青春日誌》中飾演一對情侶，繼而擦出愛火花。譚永浩及後在個人IG貼出二人在約會時的合照，並大方宣布正與杜小喬拍拖，他寫道：「女朋友？女朋友。」

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奇洛李維斯單身18年 首次帶女友行紅地氈

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）戀愛逾10年的前女友在2001年不幸離世，這對他造成極大打擊；雖然近年先後與女演員Sandra Bullock及攝影師Amanda de Cadenet傳出過緋聞，但他一直沒有承認。單身18年的他，直到今年10月被拍到與46歲的藝術家Alexandra Grant在洛杉磯共晉晚餐，及後二人在Film Gala牽手走上紅地氈，大方讓傳媒拍照，正式確認彼此的情侶關係，讓不少影迷為奇洛李維斯感到高興，並祝二人幸福。

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《教束》官配CP 周漢寧與唐浩然成HeHe界新寵

談到2019年香港的年度電視劇，不得不推薦由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙主演的ViuTV電視劇《教束》，皆因劇情與現實「無縫接軌」，被稱為香港社會的預言書。除了青春校園劇情，劇中有一條感情線尤為吸引觀眾注目，那就是「鄧學囂」（唐浩然飾）與「莊子」（周漢寧飾）之間的曖昧氛圍，連導演黃智揚也確認劇中二人之間的是愛情；而二人亦不介意滿足一眾劇迷的幻想，紛紛在個人IG上載壁咚、十指緊扣等親密照，讓不少觀眾尖叫連連。

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張若昀迎娶備忘錄裏的女孩

內地演員張若昀6月在愛爾蘭迎娶戀愛九年的女朋友唐藝昕，為這段一直為人所稱羨的童話愛情寫下新一頁。早在2011年，二人的戀情尚未曝光，張若昀在個人社交媒體上載了一則貼文名為「關於她的備忘錄」，裏面記錄了關於這個女生的小細節，一句「愛她吧！不用說服自己！」讓不少人都羨慕這個備忘錄裏的女生；二人一直低調處理戀情，直到2017年才公開認愛。2019年6月，張若昀曬出二人的婚照寫道：「就這樣笑一輩子吧」，而女方亦甜回一個字「好」，向世界宣告這份屬於他們倆的幸福。

關於她的備忘錄：

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張繼聰謝安琪結婚12年愛情依舊

張繼聰與謝安琪結婚12年，二人養育一子一女，一直是娛樂圈中的模範夫妻，家庭幸福美滿；也許很多人覺得兩個人走過十餘年，感情未免會被沖淡，可是二人的感情仍歷久常新，就在2019年的情人節，張繼聰突如其來的一個行動給謝安琪帶來了畢生難忘的驚喜：「老婆話唔要啲物質禮物，但係要難忘嘅冧豬嘅幾十年後都記得嘅，於是我帶佢去海旁……」即場問年輕人借結他，演唱張學友的首本名曲《每天愛你多一些》，而謝安琪則在人群中甜笑着欣賞演出，置身於僅屬於兩人的甜蜜世界中。

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其實最浪漫的幸福就是陪伴在旁，僅此而已！