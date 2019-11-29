「超人」試鏡占士邦電影被嫌太肥　學識感恩：讓我變成更好的自己

英國男星亨利卡菲爾（Henry Cavill）憑飾演「超人」一角而人氣急升，去年夥拍湯告魯斯（Tom Cruise）拍攝電影《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible–Fallout），而主演的Netflix重頭劇《獵魔士》（The Witcher）亦即將於12月20日上架。日前Henry Cavill接受外國傳媒訪問，提到《獵魔士》的爆肌造型時，他自爆多年前為「占士邦」（James Bond）電影試鏡時被嫌肥。

《The Witcher》即將於12月20日登陸Netflix。（Netflix圖片）

在訪問中，Henry Cavill透露當年為電影《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）試鏡，可惜竟然被導演Martin Campbell指：「Henry，你看起上來有點胖。」不過Henry Cavill並沒有因此而感到傷心，更直言自己當時應該做更好的準備：「當時的我不知道應該如何鍛鍊和減肥，不過我很開心Martin告訴我，因為我以行動回應了事實，這能夠讓我變成更好的自己。」其實Henry Cavill原本是飾演占士邦的第二人選，但最後還是輸給Daniel Craig。

當年被導演嫌太肥之後，Henry Cavill積極做運動修身，在《Man of Steel》中以完美體態亮相。（劇照）

發生這件事後，Henry Cavill積極做運動減磅修身，於2013年在DC電影《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）中以完美體態現身，令人眼前一亮。近年Cavill一直被外國傳媒稱為007占士邦最佳接班人，而Daniel Craig亦會在2020年上映的占士邦電影《007：生死有時》（No Time to Die）後宣布不再演占士邦，就令大家猜測是否真的會由Cavill接棒。另外，他所主演的Netflix劇《獵魔士》在上架前已經宣布會開拍第二季，劇中Cavill將會有大量打鬥及騷肌場面，屆時粉絲千萬不要錯過。