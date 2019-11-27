新版超人即將誕生？　DC被爆跟Michael B. Jordan會面

齊集了一班DC超級英雄的《正義聯盟》（Justice League），已經上映超過兩年，早前曾傳出飾演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）打算辭演這角色，但近日又表示自己並沒有放棄超人這角色。 最近，外媒就爆料DC實際上已經與《黑豹》美國男演員米高B佐敦（Michael B. Jordan）會面，討論關於新版超人的事。

外媒爆料DC實際上已經與《黑豹》美國男演員米高B佐敦（Michael B. Jordan）會面，討論關於新版超人的事。（《黑豹》劇照）

亨利卡維爾：沒有放棄超人角色

近年，影迷經常都會將Marvel的超級英雄電影與DC的作比較，上年曾傳出飾演「超人」的亨利卡維爾（Henry Cavill）因為不想搭沉船，所以打算辭演這角色。不過，就在今個月，亨利卡維爾才在專訪中表示，自己沒有放棄超人角色，那披風依然掛在他的衣櫃裡。

有指米高B佐敦，對於演出新版超人這角色有不少想法，但還未答應參與這個項目。（IG圖片）

外媒爆料DC已經與米高B佐敦見面

據知，華納兄弟方面對於製作超人電影的計劃，其實還未很清楚，但似乎早前傳過DC將會考慮首個黑人超人，並不是無可能。

外媒《Variety》日前就爆料，有關華納內部的動向，有指DC對於由班頓盧夫（Brandon Routh）和亨利卡維爾版本的超人沒有信心，直至2023年都不打算推出亨利卡維爾版本的《超人》新戲。同時，華納又覺得超人這角色在市場上有點飽和。所以，在考慮重啟超人這項目時，DC已正式與米高B佐敦以及導演J.J. Abrams會面。

有指米高B佐敦，對於演出新版超人這角色有不少想法，但暫時未答應參與。而華納兄弟也正考慮重啟一些以前失敗過的超級英雄角色，例如經常被Ryan Reynolds取笑的《綠燈俠》等。