【王冠】英女王最愛挽Launer手袋　擺咩位置都有特別意思？

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）第三季已在11月17日強勢上架，雖然今季改由奧斯卡影后Olivia Colman接替Claire Foy飾演中年版英女王，仍沒有影響到劇集的質素，在爛番茄上奪得90%的高分。由於劇集改編自英女王生平的關係，令劇迷對英女王及王室的所有大小事都很感興趣，王室規矩，以至英女王的小秘密都是劇迷想知道的事。作為女王，每次出巡或現身公開場合衣著都非常講究，但其實英女王每次出外都隨身帶着一個「小法寶」，並能在危機關頭，助她脫離險境！

擁200個Launer手袋 最愛The Traviata用足半世紀

尊貴的英女王每次示人都會穿上不同鮮艷顏色的套裝，不過最重要的就是她手上拿着的黑色皮手袋。據知這個手袋來自英國倫敦品牌Launer，因為手工精細，早於60年代得到英女王的賞識。Launer在1968年已獲頒皇室認證的證書，而英女王亦擁有該品牌200個不同款式的手袋，尤其最愛「The Traviata」款式，一用便用了50年。這款手袋售價約2萬港元，價錢絕對不算太昂貴，不過據知英女王並不是任意揮霍的人，如果手袋裏面損毀了，都會將手袋送回Launer維修。另外，平時外出都會挑選用不同手袋，但袋中有一件法寶必定要隨身攜帶，就是「阿婆鈎」。

跟Donald Trump會面，英女王都拿着Launer手袋。（Getty Images）

手袋放枱 預告5分鐘後離開

千萬不要看輕這個攜帶式「阿婆鈎」，它的作用比叮噹法寶更有用！英女王每次出席公開場合前，都會將這個鈎放進手袋，聽起來很奇怪，但實際用處卻很大，手袋配「阿婆鈎」是向隨行人員傳達秘密訊息。當英女王在飯聚時將手袋放在桌上，代表她想在5分鐘後結束行程。如果將手袋放在地上，就表示英女王並不享受這段對話，更希望隨行人員能帶她脫離這個討厭的狀況。最後，如果出動這個「阿婆鈎」掛起手袋，這就意味着英女王正享受美好時光，不用打擾。