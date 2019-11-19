【王冠】奧莉花高雯演中年英女王獲好評　上架兩日爛番茄奪91%！

Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）自2016年首播後好評如潮，加上打着最高製作費的名號，還有改編英女王生平的故事主線，成功吸納到大批粉絲追看，過去兩季都在爛番茄奪得很高評分。經過兩年拍攝，第三季終於在11月17日登陸Netflix，在看新一季之前，先跟大家重溫前兩季及新一季的重點。

《王冠》第三季改由Olivia Colman主演。（Netflix圖片）

《王冠》（The Crown）改編自英女王伊利沙伯二世的生平，第一季主要講述1947年至1955年間所發生的事，包括伊利沙伯跟菲臘親王（Prince Philip）大婚、英王喬治六世（George VI）駕崩、伊利沙伯加冕典禮、英國首相邱吉爾（Winston Churchill）退休等對皇室有重大影響的事件，還有英國人所面對大事件。去到第二季，就講到蘇伊士運河危機及英女王在位後第三位首相麥美倫（Harold Macmillan），在「普羅富莫醜聞」（Profumo scandal）後下台。此外，整套劇集都有深入地描寫英女王跟菲臘親王（Prince Philip）之間的深刻的愛情。

至於最新推出的第三季，劇情將會蓋60年代以及70年代，即是英女王的中年，並會描寫英女王跟時任首相威爾遜（Harold Wilson）的關係，亦會投放較大篇幅去探討英女王妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）的愛情史，而查理斯王子的第二任妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）亦將首次登場。

今季英女王改由英國國寶級影后Olivia Colman飾演。（劇照）

實力派陣容接棒演出

有追開《王冠》的劇迷都不會質疑過去兩季飾演年輕時期英女王的Claire Foy，她憑這個角色在金球獎和艾美獎的最佳女主角。不過由於劇情發展到英女王的中年，劇組便要物色年紀較大的演員接替，最後由奧斯卡影后兼英國國寶級演員Olivia Colman接Claire Foy捧，菲臘親王（Prince Philip）一角就由Tobias Menzies取替Matt Smith。據知，原本劇組有意邀請「幻視」Paul Bettany飾演親王，可惜最終因為行程的緣故而沒辦法參演。另外，原先由Vanessa Kirby飾演的瑪嘉烈公主就由Helena Bonham Carter飾演，雖然她跟瑪嘉烈公主的樣貌不似，但節目統籌Peter Morgan早前就表示Carter的氣質跟這位叛逆公主很接近。

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新角色登場

除了原有角色之外，今季加入了幾個全新的重要角色，包括時任首相威爾遜（Harold Wilson）、已成年的查理斯王子及其第二任妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）等。反對黨首相威爾遜（Jason Watkins飾）的出現對英國皇室起了重大影響，有傳言他是蘇聯特務，新一季首兩季就已經詳細描寫了英女王跟威爾遜的關係。另外，「鐵娘子」戴卓爾夫人由Gillian Anderson飾演，而電影《God's Own Country》男星Josh O'Connor於第三和第四季中飾演查理斯王子，卡米拉就由Emerald Fennell飾演。

重塑查理斯王子邂逅卡米拉

跟據劇情發展的時序，查理斯王子已經長大成人，更會邂逅比自己年長1年的卡米拉。兩人在1971年的一場馬球賽中邂逅，但兩年後因王儲要到海軍服役，加上時的卡米拉已經不是處女之身，而未能符合皇室傳統要求而分開。後來，卡米拉下嫁Andrew Parker Bowles准將，查理斯則迎娶戴安娜王妃（Princess Diana），不過查理斯王子跟卡米拉各自結婚後仍藕斷絲連，最終更與各自的伴侶分開。相信加入這場不可缺少的情節必定會增加追看性，更令劇迷更加期待戴安娜王妃在第四季的出現。