【多功能老婆】陳庭欣「全裸」戲花絮曝光　效果驚人：我都嚇一跳

TVB台慶劇《多功能老婆》在周一（25日）首播已經掀起話題，除了楊千嬅同黃浩然在劇中飾演夫妻備受關注之外，飾演小三秘書Joey的陳庭欣（Toby），就憑着一場「全裸」溫泉戲成為首集焦點。Toby疑似全裸上陣，大露背到Pat Pat位，掀起網民熱烈討論！

劇中藍飛（楊千嬅飾）同老公劍雄（黃浩然飾）是公認的模範夫妻，看似十分恩愛。（劇照）

劇情講到藍飛（楊千嬅飾）與好姊妹風華（陳煒飾）及思蕾（朱晨麗飾）到日本旅行時，風華與思蕾識破劍雄（黃浩然飾）與Joey有姦情，劍雄隨即狠撇Joey。Joey為了報復主動找正印藍飛攤牌。雖然千嬅只露出膊頭，但背對着鏡頭的Toby就疑似全裸上陣，相當豁出去！不過Toby在接受《香港01》訪問時就表示其實都是靠後期製作：「嗰個係後期製作，歸功於劇組幕後同事。同之前《踩過界》一樣，個上半身都唔係屬於我嘅。拍嗰陣肯定有着褲啦，全部CG做，劇組嘅CG好犀利，多謝佢哋。」

Joey（陳庭欣飾）不忿被劍雄狠撇，到溫泉同正印藍飛攤牌，赤裸相對講清楚！（YouTube影片截圖）

陳庭欣大露背到Pat Pat位，相當吸睛！（YouTube影片截圖）

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【多功能老婆】陳庭欣赤裸挑釁楊千嬅 盤點10位TVB最強小三

【多功能老婆】小三陳庭欣公然挑釁楊千嬅 赤裸裸同大婆攤牌

而TVB《娛樂新聞台》日前就公開劇集拍攝花絮片段，原來Toby在拍攝這場戲時是穿着整套肉色打底衫褲，完全沒有走光，非常安全！她更揭開鏡頭背後的秘密：「其實千嬅浸喺水度同我一樣都係包住肉色毛巾，着一啲肉色嘅打底，所以呢方面真係好放心。劇集出街嘅時候我都嚇一跳，我都諗返『乜我嗰陣係冇着衫嘅咩？我明明打晒底㗎。』大家唔好誤會，唔使緊張，絕對冇任何全裸嘅場面喺第一集出現嘅。」

原來Toby在拍攝這場戲時是穿着整套肉色打底衫褲，完全沒有走光，非常安全！（YouTube影片截圖）

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雖然Toby做足安全措施，但要在低溫又落雨的情況下拍攝，她都坦言當中有不少辛酸：「我攞埋件厚嘅大褸去，一唔使拍就披住。同埋落雨淋到件和服濕晒，我Keep住着件濕嘅和服，所以真係凍到個人都震晒。」其實Toby過往在劇集中的演出都甚具話題性，當中就以劇集《踩過界》中的跨性別人士Annie最令人印象深刻。劇中Annie因為捲入一宗非禮案，在更衣室被人拉開浴簾，裸露上半身。但其實這一幕也是透過後期製作讓Toby以女頭男身出鏡，相當突破！

Toby曾在劇集《踩過界》中飾演跨性別人士Annie，透過後期製作以女頭男身出鏡。（YouTube影片截圖）