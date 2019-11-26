【多功能老婆】小三陳庭欣公然挑釁楊千嬅　赤裸裸同大婆攤牌

TVB台慶劇《多功能老婆》在昨晚（25日）首播，飾演全職主婦藍飛的楊千嬅同老公劍雄（黃浩然飾）是公認的模範夫妻，但想不到劍雄原來一直背着老婆偷食秘書Joey（陳庭欣飾），Joey更大膽挑釁正印，赤裸裸與藍飛攤牌！

藍飛（楊千嬅飾）同老公劍雄（黃浩然飾）是公認的模範夫妻，看似十分恩愛。（劇照）

藍飛有兩位好姊妹萬風華（陳煒飾）及思蕾（朱晨麗飾）。（劇照）

劇情講到藍飛與好姊妹萬風華（陳煒飾）及思蕾（朱晨麗飾）到日本旅行時，在機場意外撞到劍雄同Joey，萬風華與思蕾識破兩人有「姦情」，但藍飛仍懵然不知。不過劍雄決絕地狠撇Joey，令Joey大感不忿，決定報復，更到溫泉同正印藍飛攤牌，赤裸相對講清楚！雖然千嬅只露出膊頭，但陳庭欣就大露背到Pat Pat位，相當吸睛！她對藍飛說道：「我冇生過BB，我生肖細你一個圈有多，點都係我優勝過你呀。」

Joey（陳庭欣飾）不忿被劍雄狠撇，到溫泉同正印藍飛攤牌，赤裸相對講清楚！（YouTube影片截圖）

陳庭欣大露背到Pat Pat位，相當吸睛！（YouTube影片截圖）

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其實陳庭欣曾在劇集《踩過界》中飾演跨性別人士Annie，因為捲入一宗非禮案，在更衣室被人拉開浴簾，意外以全裸上陣。不過這一幕其實是她透過後期製作以女頭男身出鏡，畫面充滿衝擊性！

陳庭欣曾在劇集《踩過界》中飾演跨性別人士Annie，透過後期製作以女頭男身出鏡。（YouTube影片截圖）