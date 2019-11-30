前港姐李思雅疑搶朋友未婚夫　曾是林韋辰女友愛得高調

撰文：林迅景
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33歲的李思雅（Cindy）是《體育世界》主持兼前香港女子網球代表隊成員，今日（30/11）被爆介入一對圈外人任的戀情成為第三者，令女方與黃姓未婚夫分手，新聞令網民嘩然。
33歲的李思雅（Cindy）入行後一直擔任《體育世界》的主持。（李思雅IG圖片）
李思雅在2005年參選香港小姐並進入最後五強，之後獲TVB招手成為體育節目的主持，雖然劇集方面發展不算突出，但憑着多年主持《體育世界》的經驗，在圈中仍有一定知名度。據知，畢業於賽馬會體藝中學以及澳洲Essendon Keilor College的她，出身於運動世家，家人均是運動好手，而她則在14歲時就已贏得網球分齡賽的錦標，2001至2004年更曾是全職網球手。
李思雅被指硬搶朋友未婚夫 承認與男方半年前拍拖：清者自清！
李思雅疑似成為第三者。（李思雅IG圖片）
2011年，李思雅被傳媒爆出她與「亞視一哥」之稱的資深藝員林韋辰拍拖，戀情維持了6年後，雙方終在2017年分手。17年林韋辰接受《香港01》訪問時，也否認有關復合的傳聞：「我們依然是好朋友，現階段她也要為事業去衝，不想影響到她。」（傳送門：54歲林韋辰簽約無綫做親生仔 兩大女高層均看好主動邀約）自始就沒有有關李思雅戀情的消息。2018年《體育世界》停播之後，李思雅也鮮少出現於幕前。
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