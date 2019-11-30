李思雅林韋辰六年情最矚目　不刪「父女戀」甜蜜回憶：難得的情！

現年33歲的前港姐李思雅（Cindy）今（30日）被指硬搶朋友未婚夫，疑做第三者。Cindy自入行以來，事業一直發展平平。她最為人認識除了是《體育世界》主持外，就是在2011件被揭與比自己年長23歲的林韋辰發展「父女戀」，但兩人於2017年分手。即使分手，二人仍有聯繫，再見亦是朋友，社交網站亦充斥二人不少甜蜜的回憶。

李思雅活躍於各項體育活動，包括網球及高爾夫球。（圖片來源：視覺中國）

據知李思雅曾經是香港女子網球代表隊成員，亦擅長打高爾夫球；從李思雅的個人IG可見，她上載的照片均以穿着運動服裝為主。（Instagram／@cindylee1209）

前「亞視一哥」林韋辰曾與圈外台灣人Ivy Lin於1989年結婚，並育有一女林詩茵（Peony），可婚姻只維持至2006年。在2008年，他又與2004年亞姐冠軍呂晶晶拍拖，相戀四年後分手。2011年，他再被揭與Cindy拍拖。二人愛得高調，經常在網上大曬親密照。期間，一度傳出女方逼婚不遂而導致分手，不過未幾兩人又火速復合，感情有增無減，但最後都以分手收場！而林韋辰接受訪問時就直認與Cindy性格不合，磨擦多，而且二人去不到結婚那一步，就不要浪費時間。

《踩過界》是林韋辰重返TVB後第一套劇。(網上圖片)

二人不時一齊運動！（李思雅微博照片）

一齊享受！（李思雅微博照片）

李思雅被指硬搶朋友未婚夫 承認與男方半年前拍拖：有人恐嚇我！前港姐李思雅疑搶朋友未婚夫 曾是林韋辰女友愛得高調

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雖然分手，但林韋辰堅稱二人仍然是好朋友，而Cindy亦曾在微博說：「你我雖已分開，但仍會互相在背後支持着，難得的情！世上真不止愛情，現在轉化成友情也是很值得珍惜的！」而且二人的甜蜜合照，一張不刪！

唔係人人做到！（微博截圖）

當年呀！（微博截圖）